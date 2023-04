Et svakt KFUM gikk på stortap mot Raufoss

De havnet under tidlig, men kjempet seg inn igjen i kampen og hadde et mål i lufta etter en god siste halvdel av de første 45 minuttene. Men så kom det målet andre veien like før pause og det var det store vendepunktet i denne kampen. Etter sidebyttet kom aldri KFUM tilbake til det samme initiativet i kampen og var svake i alle ledd.

Raufoss er spådd til å slite langt mer i år enn i fjor og manglet flere sentrale spillere i dag. Likevel var de mye bedre enn KFUM i deres første hjemmekamp, og var effektive ved å score i de periodene de hadde momentum. 4-0 er kanskje litt flatterende, hjemmelaget scoret to av målene på hjørnespark, men det er ingen tvil om at det er fortjent at alle tre poeng havnet hos hjemmelaget i ettermiddag.

Svak start

KFUM startet sesongen med 1-1 hjemme i Oslo på mandag og i sesongens første bortekamp var det et uforandret lag som møtte de gulkledde vertene ved Mjøsas vestbredde. Og det var Raufoss som kom desidert best i gang på eget kunstgress. Etter et skremmeskudd fra deres sveitsiske import Loris Mettler havnet KFUM under. Bare ti minutter var gått, Andreas Helmersen fikk stå alene i feltet og leste ballbanen på innlegget best. Akinsola Akinyemi sto for høyt, mens Andreas Vedeler kom ut fra streken med feil timing. Det tidligere RBK-talentet fikk en enkel jobb med å styre ballen inn i et nærmest åpent mål.

En dårlig start på kampen av de blåkledde fra Ekeberg, men mål preger kamper og i dette tilfellet var det til KFUMs fordel. De kjempet seg inn i banespillet i løpet av en ti minutters periode og tilrev seg etterhvert et offensivt initiativ også. Det ble mange hjørnespark og noen langskudd. De helt store sjansene kom ikke da presisjonen i den avgjørende pasningen, eller avslutningen, var for dårlig.

Mot spillets gang

Likevel lå det et mål i lufta for KFUM virket å komme nærmere og nærmere. Og så kom målet andre veien i stedet. På en sjelden offensiv visitt kom vertene seg til hjørnespark og her hadde de planen klar. Med et flott bueløp kom Arnar Gudjonsson seg helt fri på bakre stolpe og headet inn 2-0. Den tidligere Grorud-spilleren traff ikke helt rent, men det var nok til å overliste en Andreas Vedeler med glatte handsker.

En svak start på kampen før en lovende utvikling. Det baklengsmålet fem minutter før pause er blytungt og Johannes Moesgaard var tydelig på at det måtte endringer til. Et trippelbytte i pausen der Sverre Sandal, Obilor Okeke og Dadi Gaye alle kom inn til andre omgang markerte det.

Effekten kom andre veien

Det ble ikke den effekten man håpet på. KFUMs initiativ fra andre halvdel av førsteomgangen var helt borte. Som i starten av kampen var det Raufoss som var det førende laget etter avspark og igjen klarte de å utnytte momentumet. På imponerende vis ekspederte Andreas Østerud inn hjemmelagets tredje og oppoverbakken i det ellers flate landskapet ved Toten så meget bratt ut for gjestene fra hovedstaden.

Glimt-aktuelle Nosa ble like etter tatt av til fordel for Kristoffer Harrison. Moesgaard tok grepet tidlig, det var fortsatt over en halvtime igjen av oppgjøret. De la om til tre bak, men det hjalp lite. Prestasjonen var langt dårligere enn før pause og det ballet på seg for KFUM som mistet ballen etter få trekk og brått ble løpende mye hjemover. Både Aleesami og Akinyemi havnet i boka etter å ha havnet på feil side av angriperen. Halvveis i andre omgang kom det også et nytt baklengsmål på hjørnespark. Det var en knallhard innsvinger som traff Nicolai Fremstad midt i fleisen. Utilsiktet sendte han laget sitt opp i en firemålsledelse.

To sjanser til redusering

Det tok hele 81 og et halvt minutt før den første virkelig store KFUM-sjansen kom. Etter noen minutter der trekkene var flere enn tre-fire kom de rundt på kanten. Simen Hestnes fant Moussa Njie ved bakre stolpe, men avslutningen fra kloss hold gikk over og utenfor. Deretter døde den siste gnisten i denne kampen og de gjenværende minuttene ble en transportetappe frem til Obilor Okeke brant en stor mulighet alene med keeper. Symptomatisk.

Det er mye å revansjere for KFUM neste søndag når Ranheim kommer til Ekeberg.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 2 søndag

Raufoss - KFUM 4-0 (2-0)

NAMMO stadion: 777 tilskuere.

Mål: 1-0 Andreas Helmersen (9), 2-0 Arnar Thór Gudjónsson (39), 3-0 Andreas Østerud (52), 4-0 Nicolai Fremstad (67).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Håkon Butli Hammer, Magnus Fagernes, Raufoss, Ayoub Aleesami, Shola Akinyemi, Simen Hestnes, KFUM Oslo.

Raufoss (3-2-3-2): Ole Kristian Lauvli – Arnar Thór Gudjónsson, Jamal Deen Haruna, Nicolai Fremstad – Gard Simenstad, Sivert Westerlund (Simen Hagbø fra 87.) – Erik Ansok Frøysa (Kodjo Somesi fra 87.), Håkon Butli Hammer, Loris Mettler (Adrian Teigen fra 87.) – Andreas Helmersen (Filip Brattbakk fra 84.), Andreas Østerud (Magnus Fagernes fra 76.).

KFUM Oslo (4-3-3): Andreas Vedeler – Håkon Hoseth (Dadi Dodou Gaye fra 45.), Ayoub Aleesami, Shola Akinyemi (Mathias Tønnessen fra 81.), Jonas Lange Hjorth – Simen Hestnes, Robin Rasch, Johannes Hummelvoll Nuñez (Obilor Okeke fra 45.) – Petter Nosakhare Dahl (Kristoffer Lassen Harrison fra 56.), Thomas Jakobsen (Sverre Sandal fra 45.), Moussa Njie.

