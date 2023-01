Forsvarstriumf da Vålerenga tok alle poengene i Stavanger

Kanskje det er disse to lagene som vil skille seg ut i toppen etter hvert og kjempe både om seriemestertittel og kongepokal.

Vålerenga var sterkt presset i DNB Arena, men opptrådte med klokskap og tålmodighet. Da ble Stavangers forsøk for tannløse mot VIF-keeper Mitchell Gillam foran 4250 tilskuere i byens storstue.

Fortjent? Ja, når man scorer fire mål i Stavanger er det bare å være stolte over prestasjonen.

Overraskende langskudd

Intensiteten var igjen stor mellom disse to lagene der prestisjen ligger utenpå draktene.

I en jevn første periode var det hjemmelaget som skapte de største sjansene, mens VIF spilte klokt og kompakt og skapte få, men store sjanser.

Og den ene muligheten ble det scoring av.

Kalle Ekelund fikk pucken helt ute ved blålinja og langskuddet gikk overraskend i mål bak en dekket Stavanger-keeper Henrik Holm.

Det var god uttelling i en 1. periode der hjemmelaget vant skuddstatistikken 10–5.

[ Røymark om Vålerengas siste forsterkning ]

Ble mer aggressive

Utligningen kom tidlig i midtperioden da Stavanger-gutta tydeligvis hadde blitt enige om å skru opp tempoet og komme til flere avslutninger. Christian Karlsen var sistemann på pucken og styrte den forbi VIF-keeper Mitchell Gillam.da han ble frispilt på venstre.

Men Vålerenga viste sin nådeløse effektivitet igjen og var i ledelsen igjen under et minutt senere.

Nå var det Tobias Lindström som plutselig fikk pucken i åpen posisjon etter at Thomas Olsen hadde rappet pucken fra et sløvt Oilers-forsvar.

Og også i denne gangen holdt ledelsen perioden ut tross nytt skuddovertall fra hjemmelaget, 17–10.

Den tendensen ble ytterligere forsterket i den siste perioden da Stavanger styrte spillet nesten hele veien, men uten å trenge gjennom et hardtarbeidende VIF-forsvar. Vålerenga skjønte tegninga og hadde ikke så mye større ambisjoner om å slå unna.

[ Martinsen med drømmestart i debuten ]

Dramatisk avslutning

Men i et av sine sjeldne angrep fikk de igjen uttelling. Oilers klarte ikke å rydde unna, Magnus Brekke Henriksen fikk tak i pucken og fikk av gårde et skudd som overrumplet Henrik Holm.

Rett etter satte Tommy Kristiansen en overkant frisk takling og pådro seg to minutter. Heller ikke denne gang klarte VIF å utnytte overtallet, i stedet rotet laget det til med å ha en spiller for mye på isen slik at Stavanger plutselig fikk overtall.

Og da kom reduseringen som ga oss en rakettavslutning. Rob Bordson presset inn hjemmelagets tredje scoring drøyt to minutter før slutt og da levde håpet.

Stavanger tok ut keeper for å jakte utligningen, men ny slurvefeil straffet seg. Stavanger mistet pucken i VIF-sonen og Martin Røymark kunne sende kveldens lengste langskudd i tomt mål.

Da var det hemningsløs jubel blant de 20 frammøtte VIF-supporterne i DNB Arena.

Vålerenga tok tre poeng innpå Stavanger og ligger dermed bare tre poeng bak. Neste motstander er Grüner i Jordal amfi 12. januar.

[ Idrettsgallaen: Kveldens viktigste kåring ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag:

Stavanger Oilers - Vålerenga 2-4 (0-1, 1-1, 1-2)

Grüner - Storhamar 2-5 (0-2, 0-1, 2-2)

Manglerud Star - Stjernen 3-7 (0-1, 1-4, 2-2)

Senere kampstart: Lillehammer - Frisk Asker.