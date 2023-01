Martinsen med drømmestart i VIF-debuten

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Dermed tok VIF en viktig trepoenger i den jevne tetstriden. Sjekk tabellen i eliteserien her.

Lillehammers økonomiske problemer gjorde at muligheten åpnet seg for en Martinsen-overgang til Vålerenga. Den tidligere Colorado Avalanche-, Chicago Blackhawks- og Montreal Canadiens-løperen skrev under for Fredrik Anderssons mannskap tidligere denne uken, og fikk torsdag kveld en spesiell debut mot gamle lagkamerater i Lillehammer.

Men omstendighetene preget ikke 32-åringen, som var en sterk bidragsyter da VIF tok ledelsen etter bare 34 sekunders spill og fikk en pangåpning. Martinsen serverte Tobias Lindström, som vrikket seg fri mellom LIK-backene og dunket pucken kontant i mål via metallet. 1-0, og servitør Martinsen kunne juble for starten han ønsket seg i VIF-debuten.

Vålerenga-spillerne tok seg av Lillehammer på Jordal torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

LIK utnyttet overtallet

VIF hadde grep om oppgjøret fra start, og kunne ha økt til 2-0 få minutter etter. Men forsøket fra backen Mark Auk ble stanset av Lillehammer-keeper Trym Gran.

Og mot spillets gang utlignet Lillehammer. Gjestene utnyttet at VIF hadde to spillere i fryseboksen, og Jeppe Meyer plasserte inn 1-1.

Vålerenga-keeper Tobias Johansen Breivold vartet opp med en flott redning etter skudd fra gjestenes Daniel Sakshaug etter halvspilt førsteperiode. Da hadde det jevnet seg mer ut mellom lagene på Jordal.

Målscorer Tobias Lindström var imidlertid nære på fem minutter før periodeslutt, men keeper Gran i LIK-buret var våken og avverget.

VIF-spillerne trodde de hadde satt inn 2-1 et par minutter før periodeslutt, da Joachim Lunde Hermansen fyrte fra blå og via en Lillehammer-skøyte, men buret kom ut av stilling og dommerne vendte tommelen ned for scoring etter videodømming.

Så rystet bortelaget VIF fra start i midtperioden. Vegard Kjellevold Fredriksens skudd ble delvis stoppet av Vålerenga-keeper Breivold, men pucken gikk mellom beina på burvokteren og Joakim Eidsa Arnestad skøytet fram og ekspederte den videre inn i nettmaskene. Dermed 2-1 til gjestene.

Hjemmelaget svarte nesten umiddelbart da VIF-back Auk fyrte fra blå. Men pucken traff innsiden av høyre stolpe og spratt ut, til hjemmefansens fortvilelse.

Vålerenga ga ikke opp, presset videre på for utligning og fikk til slutt uttelling i overtallsspill. Tommi Taimi fikk sjansen fra skrått, kort hold fem minutter ut i midtperioden, og finnen gjorde ingen feil. Han banket pucken opp i venstre kryss og ordnet balanse i regnskapet.

Røymark-scoring

Vålerengas Thomas Olsen fikk en god mulighet få minutter etter, men skuddet hans gikk via LIKs burvokter Gran og over. Men like etter skulle det likevel bli nettsus for vertene igjen. Etter litt klabb og babb foran kassen plasserte veteranen Martin Røymark inn 3-2, og dermed hadde VIF snudd det.

Målscorer Tommi Taimi fikk en gigasjanse til å øke til 4-2 kort tid etter, men maktet ikke å overliste Gran i LIK-buret.

Thomas Olsen fikk også en gyllen mulighet fra kort hold etter å ha blitt servert av nykommer Andreas Martinsen, men en frisk Gran i gjestenes bur gjorde seg stor og avverget atter en gang.

Hjemmelaget fikk en ny kjempemulighet da det gjensto et drøyt minutt igjen av midtperioden. Mika Partanen løsnet skudd fra blå, Gran reddet, og på returen plasserte Thomas Olsen pucken så vidt utenfor.

Gliset var på plass hos Andreas Martinsen i debuten for Vålerenga torsdag. (Oskar Wikestad)

I pausen før tredje periode uttalte Vålerenga-trener Fredrik Andersson at VIF spilte for langsomt, og at han ikke var superfornøyd med tingenes tilstand, ledelse til tross.

Didrik Nøkleby Svendsen holdt på å sende vertene opp i 4-2 like etter periodestart i 3. periode, men Trym Gran var med på notene. Mark Auk og Mathis Olimb hadde også sine muligheter til å få nettsus, men uten å overliste burvokteren.

Men Grans solide spill i LIK-buret til tross, Vålerenga klarte seg med tre scoringer, og LIK maktet ikke å utligne. Dermed var det hjemmefansen som kunne juble da sluttsignalet lød foran 1860 tilskuere på Jordal.

Kampfakta

Eliteserien i ishockey, menn

Vålerenga Hockey – Lillehammer IK 3-2 (1-1, 2-1, 0-0)

Jordal Amfi, 1860 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (00.34) Tobias Lindström (Andreas Martinsen, Kalle Ekelund), 1-1 (6.14) Jeppe Meyer (Sverre Rønningen, Martin André Ellingsen)

2. periode: 1-2 (20.23) Joakim Eidsa Arnestad (Vegard Kjellevold Fredriksen, Ellingsen), 2-2 (24.58) Tommy Taimi (Stefan Espeland, Mika Partanen), 3-2 (27.47) Martin Røymark (Joachim Lunde Hermansen, Mathis Olimb)

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min. ,Lillehammer 6 x 2 min.

Dommere: Roy Stian Hansen og Robin André Berg

