Sofian synger igjen

47 Soul + Sofianff

Blå, lørdag

I år har han gjort comeback og fått mye radiospilling med den omdiskuterte «Jailhouse». I beste sendetid på Lindmo tidligere i år sang han sin smektende soul-hymne om det palestinske folkets lidelser på Gaza.

Lørdag står norsk-algeriske Sofian Benzaim igjen på scenen i Oslo – og det er svært lenge siden sist. I 2005 ga han ut debutplata «This is Sofian», til strålende mottakelse, og tilbud om satsing fra store plateselskaper. Men Sofian mistrivdes i rampelyset, han strevde med å forene sin identitet som troende muslim med kravene fra musikkbransjen, og forsvant fra offentligheten få år etter. Han gjorde sin siste konsert i 2009, ifølge Øyvind Holens ferske bok «Nye hip hop-hoder» (2019), i kapittelet «Sofian - Soul fra Stovner». Her forteller Sofian at han har fortsatt å lage musikk privat, for å glede Gud. Han er smigret over tilbud om å gjøre comeback, som i så fall vil bli a cappella: Sang uten instrumenter – «musikk som er halal for alle muslimer», som det heter i «Nye hip hop-hoder».

I mars kom Sofian med EP-en «Eyes On The Prize», som inneholder fire låter skrevet og produsert av Sofian selv. Her har han laget moderne minimalistisk soul/r & b i henhold til den islamske nasheed-tradisjonen, musikk som bare består av sang, og som skal være til nytte, ikke bare underholdning. Utgivelsen fikk terningkast 6 i Dagbladet, og attesten «et soul-mesterverk».

På Blå lørdag er Sofian «special guest» for hovedartist ene, den palestinsk-jordanesiske gruppa 47 Soul, som mikser tradisjonelle arabisk dabke-rytmikk med psykedelisk soul, og kaller blandingen shamstep.