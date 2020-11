Snart kommer snøen og bysyklene må vekk? Neida!

I En fjellhall under St.Hanshaugen pusses 1000 bysykler opp for vinterføre. De vaskes, oljes og får nye piggdekk. Og så settes de ut på stativene, rundt om i Oslo.

Dagsavisen møter byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) og Øyvind Olsen fra UIP, som eier, utvikler og driver bysykkelordningen i Oslo. Vi er på St.Hanshaugen, der de første syklene er på vei ut i stativene.

– Her settes det ut bysykler for vinterføre. Det er et tiltak mot koronasmitte. For å redusere trykket på kollektivtransporten og for at folk skal komme seg rundt, sier Berg

Leste du denne? Smilefjes-saken kan ende i kontrollkomiteen (+)

Om sommeren settes det ut omtrent 3000 sykler, nå på vinteren er det 1000 sykler som skal ut i byen. Alle stasjonene er fortsatt åpne, men syklene vil kun settes ut på de viktigste stasjonene, i indre by.

Sykler med piggdekk

Vinteren for to år siden fikk en testgruppe prøve vintersykler i Oslo for første gang. Erfaringene var gode.

– Det gikk veldig bra, og ble brukt mye. Den gangen var det en litt annen ordning, hvor bare en lukket testgruppe fikk muligheten, sier Øyvind Olsen, fra UIP.

– Det var en ganske heftig vinter, så vi fikk jo testa vanskelig vinterføre, men vi har bare gode erfaringer. Og når man først kommer seg på en sykkel med piggdekk får man ofte en god følelse, til tross for at man kanskje er litt skeptisk på forhånd. Og de piggdekkene her, de er gode, smiler Olsen.

Ville unngå kampvotering i Oslo Ap: Ga AUF dette tilbudet (+)

– Også måker og feier vi 120 kilometer med sykkelveier ekstra godt, så det skal være sikkert og trygt å komme seg fram med sykkel, også om vinteren, sier Berg.

– Og prisen på et abonnement, hva blir den?

– Det blir på 29 kroner i måneden, og det er sterkt reduserte priser. Vi vil at det skal være lavterskel, sier Berg.

– Normal månedspris er jo 149 kroner, så det er ganske stor forskjell, legger Olsen til.

En sykkeldugnad

Syklene kan åpnes både via appen Oslo Bysykkel og på stativet, som vanlige sommersykler. Og i motsetning til sist det var vintersykler, er de denne gangen festet på stativet, akkurat som de vanlige bysyklene. Vintersyklene er faktisk bare vanlige bysykler, som har fått nye vinterdekk på, blitt overhalt og fått et nytt klistremerke.

– Vi har sett at folk virkelig har blitt med på dugnaden, og kastet seg på sykkelsetet dette året som har gått. Det har vært helt eventyrlige tall på økningen i sykler i hovedstaden. Så fra byrådets side er det viktig med denne ordninga, så vi kan få folk til å sykle i vinter og, sier Berg.

– Også har vi hatt en støtteordning for piggdekk som har vært veldig populær, hvor 5500 innbyggere i Oslo har søkt og fått tilsagn om støtte til piggdekk på sykkelen sin, fortsetter hun.

– Og det festet man får med piggdekk føles ofte tryggere enn å være fotgjenger, når det er glatt ute, smiler Berg.

– Ja, jeg tror bare det er en mental sperre rundt å sykle på vinter, for det er egentlig ikke så farlig, legger Olsen til.

–Og vinterbysyklene er klare fra i dag?

– Ja, vi holder på å sette de ut nå, samtidig som vi henter inn sommersyklene. Der borte sykler det en for eksempel, sier Olsen, idet en mann på sykkel suser forbi oss.

– Og hvordan er det med penger? Støtter kommunen?

– Ja. Det koster 2,5 millioner kroner, som Oslo kommune har spytta inn, sier Berg.

– Kanskje vi skal ta en prøvetur da, spør Berg.

Les også: Ni av ti i Oslo sier de følger smittevernreglene