Oslo

Tirsdag gikk alarmen, og brigade D på Kastellet brannstasjon i Oslo rykket ut til det som kunne være en brann.

Mye røyk

Da brannmannskapene kom på plass, var det ingen hjemme på adressen. Men det var mye røyk, og røykdykkerne tok seg inn i boligene for å finne brannen.

Da de hadde funnet og slukket brannen, samt luftet ut røyken som hadde hadde lagt seg, fant de en pute det ulmet i.

Og i det solrike påskeværet fant de raskt årsaken til ulmebrannen.

«I går rykket vi ut sammen med et vaktselskap til en adresse hvor brannalarmen var utløst.

Ved fremkomst blir vi møtt av vekter som hadde låst seg inn og fortalte at det var masse røyk i leiligheten, så våre røykdykkere tok seg inn for å søke etter folk og finne brannen.

Heldigvis var ingen hjemme og vi får raskt kontroll på brannen», skriver Brigade D på Brann og redningsetatens Facebook-side.

Da røyken hadde lettet ser røykdykkerne at brannen var isolert til en sofapute. Samtidig ser de også hvordan sola skinner inn i leiligheten og treffer en sminkespeil på et bord som reflekterer sollyset dirkete inn mot det området der brannen har startet.

Sol og speil

Etter en rask åstedundersøkelse viser det seg faktisk å være varmen fra sola som ble reflektert ifra sminkespeilet som forårsaken brannen

– Dette hører med til sjeldenhetene, sier brannmester på Kastellet brannstasjon Jørgen Lie til Dagsavisen.

– Selv om det er påske, vil minne folk om viktigheten av å ha en komfyrvakt, fungerende røykvarsler og være forsiktig med bruk av levende lys, kombinert med påskepynt og annet lett antennelig borddekorasjon nå i høytiden, sier Lie.

«Selv om huseieren er maks uheldig i dette tilfellet, fikk vi et tidlig varsel da det var innstallert røykvarslere med direkte tilkobling til vaktelskap. En rask respons og innsats fra dem og våre røykdykkerne bidro til at vi fikk stoppet brannen før den fikk utvikle seg til noe større. Det er både vi og huseieren glade for. Nå håper vi resten Nå håper vi resten av påsken blir stille og rolig for både oss og dere», skriver Brigade D på Facebook-siden.