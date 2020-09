Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (H) har innkalt til pressekonferanse mandag kveld. Det er knyttet spenning til om de da vil kunngjøre ytterligere innstramminger i smitteverntiltakene i hovedstaden.

Helseminister Bent Høie (H) har gjort det klart at han forventer at kommunen følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter.

– Vi har muligheten til å overstyre, men det er ikke noe vi ønsker, sa Høie på en pressekonferanse mandag.

Maks fem hjemme

Fredag var det et møte mellom kommunen og nasjonale helsemyndigheter. Der ba Helsedirektoratet Oslo kommune om å innføre en rekke tiltak :

* Maksimalt fem personer får samles privat, med unntak av husstandsmedlemmer.

* Maksimalt 50 personer får være samlet på arrangementer, en innstramming i forhold til den nasjonale regelen på 200 personer.

* Pålegg om hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som kan jobbe hjemme. Helsedirektoratet vil også be statlige arbeidsplasser i Oslo om å innføre det samme.

* Forbud mot arrangementer på universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

* Mer kontroll av serveringssteder for å sjekke at de sørger for tilstrekkelig avstand mellom gjestene.

* Utesteder får ikke slippe inn gjester etter klokka 22.

Helsedirektoratet ba kommunen sette i verk tiltakene så raskt som mulig. Direktoratet mener at folk i Oslo viser «for svak forståelse av alvoret i situasjonen og betydningen av å følge smittevernrådene», ifølge notatet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet etter møtet med kommunen.

Vil se an

Men byrådsleder Johansen sa så sent som søndag at han ville se an virkningen av tiltakene som ble innført tirsdag for en uke siden.

Da ble det forbudt for flere enn ti personer å samles i private hjem fram til 6. oktober. Kommunen oppfordret folk til å bruke munnbind uansett, ikke bare i kollektivtrafikken. Utesteder og kjøpesentre er bedt om å registrere alle besøkende, for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Kommunen sendte også ut en SMS til alle som befinner seg i byen, med oppfordring om å holde avstand, bruke munnbind og holde seg hjemme om de føler symptomer.

Fallende smittetall

33 personer er registrert smittet det siste døgnet i Oslo. For tredje døgn på rad faller tallet på smittede.

Antall smittede i hovedstaden er 619 de siste 14 dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

Det er flest menn som er rapportert smittet, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 233. (NTB)

