– Det er klart at svenskene hadde ønsket at vi var mer liberale på grensespørsmålet, sier Solberg til NTB.

– Men vi har laget et system som vi har vært ganske konsekvente på, og det kommer vi til å fortsette med.

Korona ble et hovedtema da Solberg mandag holdt et videomøte med Sveriges statsminister Stefan Löfven. De to snakket også om temaer som nordområdepolitikk og nordisk forsvarssamarbeid.

Solberg sier hun har forståelse for at svenske politikere er opptatt av de norske reiserestriksjonene som er innført som følge av koronaviruset.

– Jeg ser jo at det er krevende for dem med arbeidsplasser langs grensa som har vært avhengige av norsk grensehandel, sier hun.

– Men vi må være opptatt av vår smittesituasjon.

Smitte i grenseområdene

Solbergs er klar på at Norge kommer til å holde fast ved dagens system.

Det betyr at personer som kommer til Norge fra regioner med flere enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, må i ti dagers karantene.

– Vi har jo sett at vi har hatt smitte ganske tett opp mot svenskegrensa, ikke minst i Indre Østfold, som kan tilbakeføres til at noen har fått smitte over grensa, påpeker Solberg.

Hun mener samtidig at Sverige har dratt fordel av at smittepresset i Norden måles på regionalt nivå, mens det i resten av Europa måles på nasjonalt nivå.

– Det gjør at vi har hatt åpne regioner selv om Sverige har vært rødt som land.

Takket Löfven

Solberg forteller at hun også benyttet anledningen til å takke Löfven for at Sverige har tatt på seg å hjelpe de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein i diskusjonene om EUs vaksinesamarbeid.

– Den politiske viljen har vært stor for at Norge, Island og Liechtenstein skal få være en del av EU-systemet, men det har vært litt vanskelig med den juridiske arkitekturen rundt dette. Derfor har Sverige tatt på seg å være mellommann, forklarer statsministeren.

Hvor lang tid det vil ta før hun får møtt Löfven ansikt til ansikt igjen, vet hun ikke.

– Akkurat nå er jeg redd for at det blir vanskelig, sier Solberg.

– Det er veldig få internasjonale politiske møter. Nesten alt foregår på videoskjerm. (NTB)

