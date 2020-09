Høie advarer Oslo: Nasjonale myndigheter kan overstyre byrådet

Så langt har Oslo valgt å avvente med strengere tiltak og vil se an virkningen av tiltak som allerede er iverksatt. Byråd Raymond Johansen (Ap) har varslet pressekonferanse senere mandag.

I kommunene som har hatt lokale smitteutbrudd, har tidlige og omfattende tiltak ført til raske og gode resultater, ifølge Høie.

– Min bekymring er at Oslo over tid har hatt ganske høye smittetall og veldig mange pågående lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Annerledeslandet Norge

Under pressekonferansen sa Høie også at han forventer at Oslo følger råd om strengere tiltak og ber kommunen ta ansvar.

Erfaringer fra andre storbyer i Europa viser at lignende situasjoner gjør at man har mistet kontrollen, ifølge Høie.

– Norge er nå i realiteten et litt annerledes land i Europa. Vi har et relativt åpent samfunn og kan til og med se for oss å åpne ytterligere, sier Høie.

Det forutsetter at man fortsatt klarer å slå ned lokale smitteutbrudd, som man har klart til nå.

– Jeg tror det er mulig i Norge, men det krever at alle kommuner som har utbrudd, tar sin del av jobben, sier Høie.

Hastemøte mandag kveld

Helseministeren skal ha et digitalt møte med Oslo og 19 omkringliggende kommuner mandag kveld. Formålet er å få til et tiltaksnivå som samlet sett er tilpasset smittesituasjonen i Oslo og omegn, opplyser Høie.

Kommunene som det gjelder, er Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet er blitt bedt av Høie om å vurdere nye tiltak for de omkringliggende kommuner. (NTB)

