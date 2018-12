Nasjonalmuseet stenger midlertidig fra 13. januar, i forbindelse med flytting av museet til Vestbanen i Oslo. Etter denne datoen pakkes kunsten ned, i alt 53.031 verk, og blir ikke å se før det nye Nasjonalmuseet åpner dørene i 2020.

Kommunikasjonsdirektør Eirik Kydland ved museet, forteller til Aftenposten at museet har hatt nesten 2.000 publikummere på besøk daglig i romjulen.



– Den store pågangen henger nok både sammen med at vi stenger Nasjonalgalleriet midlertidig i midten av januar, og at mange vil få med seg den populære Sohlberg-utstillingen før det, sier Kydland.



13. januar 2019 er siste sjanse til å oppleve samlingen i de tradisjonsrike omgivelsene som har huset Nasjonalgalleriet siden 1882. De siste ti dagene holder museet oppe til klokken 21 om kvelden for at alle interesserte skal få en sjanse til å se kunstverkene.

Det inkluderer utstillingen av Harald Sohlbergs verker. Utstillingen er blitt en publikumssuksess med over 75.000 besøkende.



