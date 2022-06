Folkets parti er bare to. Hva nå?

I 2019 feide FNB inn i Oslo bystyre med fire representanter. Det er mye, særlig til et nystifta parti å være. De var større enn KrF og Senterpartiet til sammen. Til og med større enn Fremskrittspartiet i Oslo. Bakteppet var bompengeopprøret vinteren før valget.

Men gleden var ikke veldig langvarig. Før bystyret hadde fått satt seg skikkelig gikk Danny Chaudhry ut av gruppa og starta sin egen lille enmanns bystyregruppe. Igjen var det bare tre. Partileder Cecilie Lyngby. Britt Fossum. Og gruppeleder ble den høyreiste læreren Bjørn Revil.

Siden har det sett dystrere ut for det lille partiet. Verken interne konflikter, navneskifte til Folkets Parti, eller de siste månedenes frykt for nye enorme bompengeøkninger har greid å gi partiet særlig oppmerksomhet. På meningsmålingene har de vært trygt plassert som «andre», uten synlige utslag.

Og denne uka ble det altså kjent at gruppeleder Revil forlater partiet. Tre fjerdedeler ut i perioden melder han overgang til Fremskrittspartiet.

Har ikke «tatt seg opp nok»

Det er en ukarakteristisk ordknapp Revil som tar telefonen, når vi ringer for å finne ut av hvorfor han har bytta parti.

– Jeg liker veldig godt at folk må gjøre det de vil med sine egne liv. Er ikke glad i EU, og det er ikke Frp heller. Jeg er enig med Frp på de områdene som er viktigst for meg, sier han.

Han vil nødig kritisere Folkets Parti FNB, men sier det tar lang tid for små partier å komme seg ordentlig i gang.

– Jeg synes ikke partiet har tatt seg opp nok. Som organisasjon. Dermed synes jeg det var vanskelig å fortsette. Jeg håper de klarer det. Og ønsker de all lykke til, sier han.

– Hva tenker du om Frps innvandringspolitikk?

– Den er helt grei for meg. Men det viktigste for meg er samferdsel. Offentlig bruk av penger, og at man er nødt til å fjerne bomstasjonene, sier Revil.

Stiller til valg hvis han blir spurt

Med tre års bystyreerfaring er ikke Revil helt avvisende til å prøve å beholde setet i rådhuset.

– Vil du prøve å bli valgt inn i bystyret for Frp til neste år?

– Jeg har vært medlem av partiet i to dager nå. Og jeg trives veldig godt med å drive med politikk.

– Var det et «ja»?

– Hahaha. Jeg vil heller snakke litt om den typen ting litt seinere. Men jeg har ønsket å oppnå noe, som politiker. Det er litt viktig for meg.

– Dersom jeg blir spurt av en nominasjonskomité, så stiller jeg gjerne til gjenvalg. Men dersom jeg blir spurt.

Kom som et sjokk

Tilbake på Rådhuset sitter nå Cecilie Lyngby og Britt Fossum, som for andre gang må ta den tunge veien til administrasjonen for å finne ut av hvilke praktiske ting som må løses når et medlem forlater gruppa og hopper over til en konkurrent.

– Hans utmeldelse fra Folkets Parti FNB kom som et sjokk, forteller Cecilie Lyngby, partileder i Folkets Parti FNB, og nå også leder i bystyregruppa.

– I vår bystyregruppe har det hele tiden vært fred og fordragelighet, så vi skjønte ingenting.

Lyngby forteller at det ikke har vært noen konflikter, og at hun «velger å ønske alt det beste for Frps nye medlem». I Folkets Parti går arbeidet uansett videre med å jobbe med Oslo-programmet.

Cecilie Lyngby bekrefter også at hun stiller til gjenvalg til valget neste høst. Ingen planer må endres.

– Hvilke praktiske konkrete konsekvenser får det at han går ut?

– Vi må jobbe enda mer, samtidig blir jeg partiets nye gruppeleder og blir medlem av Forretningsutvalget som er et svært viktig organ på rådhuset, skriver Lyngby i en e-post.

