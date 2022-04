Ny runde i forhandlingene: – Vi kan ikke legge ned Fornebubanen på et morgenmøte

– Vi møtes og prates. Det er så mye jeg er sikker på, sier gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, til Dagsavisen.

Det har vært krisestemning siden det i forrige uke ble kjent at byggingen av Fornebubanen blir langt dyrere enn forventa. Banen, som skal utvide Oslos T-banenett helt til Fornebu, ser nå ut til å koste 23,2 milliarder kroner, og blir ferdig i juni 2029. De 23,2 milliardene er 4,7 milliarder mer enn vedtatt kostnadsramme, i 2018-kroner.

Andreas Halse (Ap) tror ikke Oslopakke 3 kommer i havn før påske. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Opposisjonen på rådhuset har krevd å få alle tall og fakta på bordet, og onsdag ettermiddag møtte samferdselsbyråd Sirin Helvin Stav med Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre. Blant de andre innkalte var Ruter, Sporveien, Fornebubanen og konsulentene i Dovre.

– Vi må få svar på hvordan tallene kunne bli så store, sa Høyre gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen før møtet startet.

[ Milliardsprekk for Fornebubanen: Høyre åpner for å stoppe prosjektet ]

Tror ikke de blir ferdige

Allerede tidlig torsdag morgen kommer neste kapittel. Da fortsetter nemlig forhandlingene i Oslopakke 3, hvor Oslo, Viken og staten skal finne ut av hvor pengene skal tas fra for å fullføre prosjektet. Opprinnelig skulle det møtet være mandag, men da ble det utsatt på grunn av usikkerheten rundt Fornebubanen. Høyres Anne Haabeth Rygg møtte rett og slett ikke opp til møtet, som egentlig skulle avslutte forhandlingene.

I møtet torsdag møter også Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse.

– Har du noen forhåpninger om å faktisk bli ferdig med forhandlingene i morgen?

– Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Det er så mange uavklarte spørsmål rundt Fornebubanen, og betydningen det har for økonomien, så jeg tror ikke vi lander det i morgen, sier han.

– Hva kommer til å skje med Fornebu-forhandlingene da?

– Da fortsetter vi bare å forhandle. Nå er det påske, jeg tror ikke det blir så mye ferie for en del av oss, men jeg tror vi ganske raskt etter påske må finne en løsning på hvordan vi går videre.

Må be bystyret om mer penger

Halse forteller at den største usikkerheten dreier seg om kostnadene framover.

– Det har vært en veldig stor prisøkning drevet av pandemien og den forferdelige krigen. Hva det betyr for kostnadene og prisutviklingen framover er veldig usikkert. Det er ikke noe vi kommer til å løse i forhandlingene i morgen, men vi må finne ut hvordan vi skal forholde oss til det, sier han.

– Må byrådet nå tilbake til bystyret for å be om mer penger? Er det nødvendig?

– Ja, det vet vi at det er. Byrådet har ikke fullmakt til å bare fortsette prosjektet nå, når analysene viser at det vil koste mer enn den øvre ramma bystyret har satt. Det må vi tilbake til bystyret. Det må ikke skje i morgen, men det må skje relativt raskt.

[ Denne stasjonen kan ryke etter Fornebubane-sprekk ]

Viktig at alle møter opp

Nå håper Halse at møtet torsdag blir avholdt etter planen.

– Jeg tenker at det er viktig at alle møter opp. Vi var fem som møtte opp mandag, og en som valgte å være borte. Å ikke møte opp, og la være å diskutere med andre, er en dårlig strategi for å lede en by, sier Arbeiderpartiets Andreas Halse.

Høyres Anne Haabeth Rygg sier hun faktisk vil møte opp, denne gangen.

Anne Haabeth Rygg (for anledningen med ... ryggsekk) er gruppeleder i Oslo Høyre. (Aslak Borgersrud)

– Ja, jeg kommer til å dukke opp der. Men jeg kommer ikke til å kunne signere noe i morgen, sier hun.

– Hvis man skal gjøre radikale endringer i hva slags kollektiv og vei man skal bygge ut i Oslo de neste årene, så må det nesten forankres i partigruppa. Vi kan ikke legge ned Fornebubanen på et morgenmøte, sier Anne Haabeth Rygg.

[ Høyre-toppen nektet å gå i forhandlingsmøte: – Jeg er forbanna ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen