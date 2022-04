Ny budsjettsprekk for Fornebubanen: Blir milliarder dyrere, og tar lenger tid

Fornebubanen ser nå ut til å koste 23,2 milliarder kroner, og blir ferdig i juni 2029.

Det melder Fornebubanen selv i en pressemelding fredag.

– En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen, skriver etaten i pressemeldingen.

De 23,2 milliardene er 4,7 milliarder mer enn vedtatt kostnadsramme, i 2018-kroner.

– Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes, skriver Fornebubanen.

Byggingen av Fornebubanen er i gang, det er allerede inngått kontrakter for omtrent 2,9 milliarder kroner. (Nicolas Tourrenc, Fornebubanen)

Kompliserte grunnforhold

Kommunen peker følgende grunner til kostnadsøkningen:

Forskjøvet byggetid for flere arbeider

Økte kostnader for Fornebu stasjon og base

Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner

Lengre byggetid for Skøyen stasjon

Økte kostnader til prosjektering

Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

Utsettelsene i tid begrunnes med arbeidene med Skøyen stasjon, kommunen peker her på “kompleks utførelse og spesielle byggtekniske krav til rekkefølgen på arbeidene.”

Den nye eksterne kvalitetssikringen, som har kommet fram til hvordan ståa er nå, er utført av Dovre Group Consulting.

Reagerer sterkt

Miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe, Marit Kristine Vea, mener sprekken er krise for kollektivsatsingen.

– Vi var kjent med at vi ville få en overskridelse i prosjektet, men dette er langt mer alvorlig enn vi var i stand til å forutse. Her er vi vitne til et prosjekt der taksameteret tilsynelatende løper helt løpsk, og jeg er dypt bekymret for hva dette forteller om styringen på et av de største investeringsprosjektene våre, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Vea mener det er åpenbart at sprekken vil ha alvorlige konsekvenser for Oslo.

Marit Kristine Vea er bystyrerepresentant for Venstre i Oslo. (Oslo Venstre)

– Med mindre det kuttes voldsomt i prosjektet så vil dette sope opp midler som var tiltenkt andre viktige kollektivprosjekter vi planlegger i Oslo. Fornebubanen er i ferd med å bli en veldig stor gjøkunge i dette systemet. Dette er en krise for Oslos kollektivsatsing, der det per nå er vanskelig å se at det finnes gode løsninger.

Hun peker på at Oslo ikke har disse pengene, og at Oslopakke 3 er underfinansiert.

– Dermed er dette svært alvorlig og jeg er dypt bekymret for hvilke følger dette får for hele Oslos videre kollektiv- og samferdselssatsing.

Dagsavisen har kontaktet byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

