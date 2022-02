Denne stasjonen kan ryke etter Fornebubane-sprekk

Fornebubanen blir langt dyrere enn planen. Selv om prosjektet bare er i startfasen, og tidligst blir klar i 2027, ligger kjempeprosjektet allerede an til å ryke med tre milliarder kroner.

Så, hva gjør man da? En mulighet kan være å rett og slett droppe stasjonen på Vækerø. Det mener Olav Skinnes (Sp). Han er fylkesråd for samferdsel i Viken, tilsvarende Sirin Hellvin Stav (MDG) i Oslo.

– Dette er jo ikke noe hyggelig. Tre milliarder er jo mye pæng, sier Olav Skinnes, akkurat så jovialt som man kan forvente fra en Senterparti-politiker.

– Og det kan jo komme nye overraskelser seinere, legger han til.

Skinnes forteller at det skal gjøres en ekstern kvalitetssikring som skal være ferdig i mars.

– Deretter må vi enten anbefale en økning i kostnadsrammene, eller kutte i kostnadene, sier han.

Sparer kanskje en milliard

– Vi må leite etter steder å kutte. Det kan være å utsette Fornebu base. Og så er det mulig å kutte ut Vækerø stasjon. Da sparer vi kanskje en milliard. Det er jo ikke ønskelig, men det er jo sånt vi må se på, sier han.

Fornebu base skal være stedet hvor drift og vedlikehold skal gjøres, og ligge ved Fornebu stasjon. Vækerø stasjon skal ligge ved E18, ikke langt fra der Texburger ligger i dag.

– Vækerø er vel den som er minst viktig. Å kutte den er et forslag som har ligget der, det kan være en mulighet, hvis vi må kutte kostnader. Det gjør minst skade.

Olav Skinnes (Sp) er fylkesråd for samferdsel i Viken. (Morten Brakestad)

Skinnes forteller at å kutte Vækerø stasjon har vært diskutert mellom Fornebubanen, byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesrådet i Viken.

– Vi håper selvfølgelig vi skal få bygd den også, legger han til.

– Vi må jo se på om man kan gjøre ting annerledes eller billigere. Eller gå ned litt på standard. Det kan være vi må ta vekk litt av staffasjen og gjøre det litt enklere.

Må ikke spare seg til fant

BU-leder i bydelen er kritisk til kuttforslaget.

– Når man bygger en bane bør man jo prøve å få med seg passasjerer, sier Carl Oscar Pedersen (H).

Pedersen er leder for bydelsutvalget i Ullern, der Vækerø ligger. Han forteller at det ikke er veldig tett bebyggelse der hvor stasjonen ifølge planen skal ligge, men at det er et område med stort potensial for byutvikling.

– Jeg synes jo det er dumt om man ikke kan fange opp det. Det er synd hvis man lar det ligge, sier han.

– Du låter ikke veldig rasende over kuttforslaget i din bydel?

– Nei. Jeg skjønner jo at dette er blitt dyrt, og da er vel den stasjonen man anser som minst viktig. Men man må ikke spare seg til fant. Jeg synes det er en feil prioritering, når banen først skal ligge der, sier han.

Hvor mye skal staten betale?

Stasjonskutt er ikke den eneste bekymringa til fylkesråd Olav Skinnes i Viken. Han venter også på en avklaring fra staten om hvor mye penger den vil bidra med. I Hurdalsplattformen varslet nemlig regjeringen at den vil øke bidragene til lokale samferdselsprosjekter opp mot 70 prosent.

– Dette er noe vi må avklare nå. Staten betaler i dag 66 prosent. Så er vi usikre på hva det løftet betyr, sier han.

– Har dere ikke fått noen signaler fra staten?

– Ikke noen avklarende signaler i hvert fall.

«Noe lokale myndigheter selv må håndtere»

Statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet vil ikke komme med noen endelig avklaring overfor Dagsavisen nå.

– Denne regjeringen har i vår politiske plattform besluttet å øke det statlige bidraget i 50/50-prosjektene til 70 prosent. Det pågår nå et arbeid for å se nærmere på innretningen av et slikt økt tilskudd, skriver hun i en e-post.

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet. (Samferdselsdepartementet)

Samtidig ser det mørkt ut for de som håper staten skal komme inn og ta regninga for prisøkninga.

– I henhold til retningslinjene for 50/50-ordningen skal ikke staten være med på å dekke kostnadsøkninger, dette er noe lokale myndigheter selv må håndtere, skriver statssekretæren.

