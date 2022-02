Nå starter bygginga av resten av Jordal: – Det blir dritrått

– Jeg gleder meg så mye til å ønske folk velkommen til den plassen her. Det blir helt fantastisk.

Det sier Omar Samy Gamal. SV-politikeren er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo og tok denne uka turen til Jordal for å inspisere ny byggeplass og gammal betong. Bystyret vedtok i fjor å sette av 150 millioner kroner for å sørge for at nye Jordal skulle bli skikkelig. Nå starter arbeidet.

Og det trengs. Vålerenga Trolls har ikke fått brukt den faste banen sin til å spille amerikansk fotball på mange år. Der det før var en kunstgressbane har det nemlig helt siden oppstarten av bygginga av nye Jordal Amfi vært riggeplass med parkering for materialer og store maskiner, og i en lang periode også en midlertidig ishall.

Men nå er hockeyfolket trygt plassert inne på Amfi’n, og dermed er det den amerikanske fotballen sin tur.

– Vi får skateanlegg i betong, en fantastisk kunstgressbane med fjernvarme under bakken, og klubbhuset som skal bli en skikkelig møteplass, sier idrettsbyråd Gamal.

Koster 150 millioner

Klubbhuset har bare delvis vært i drift de siste åra. Det er gammalt og sliten inni, sjøl om det fortsatt rager ganske staselig over plassen. Bygget er verna, og kan ikke rives. Ved siden av klubbhuset skal det bygges tribuner i betong. Til sammen skal de to tinga koste 74 millioner kroner. I tillegg kommer altså kunstgressbanen som skal koste 32,2 millioner, og skateparken nesten 43.

Det gamle "Forward-huset" på Jordal er stadig vakkert på utsida. (Aslak Borgersrud)

Planen er at kunstgressmatta og skateparken skal være ferdig i løpet av høsten en gang, mens tribunen og klubbhuset skal være klare til bruk før nyttår.

– Hvor mye skal prosjektet sprekke med, da?

– Ikke en krone, mann. Haha.

– Neida, kostnadene i prosjektet er i rute, forsikrer han.

Her er byggeplanene på Jordal

Kunstgressbanen skal rehabiliteres og tilrettelegges for amerikansk fotball, fotball og lacrosse.

Det skal bli montert ballfangernett rundt banen, og ny belysning. Banen skal ha undervarme, og være uten gummigranulat.

Klubbhuset skal totalrehabiliteres innvendig, og det utvendige taket skal skiftes.

Det skal være garderober for spillere og dommere, kontor og samlingslokale, kafé og styrketreningsrom. Alt skal varmes opp med fjernvarme.

Tribunen skal rives og erstattes av en ny helstøpt betongtribune.

Dagens skateanlegg i tre er allerede rivi. Det skal erstattes med nytt anlegg i betong.

Det skal ha forskjellige elementer for varierende ferdighetsnivåer, og blir en av Norges største skateboardparker.

Har blitt dyrere og større

Prosjektet koster altså 150 millioner kroner. Det er langt mer enn den opprinnelige planen. I 2020 skulle prosjektet koste 46 millioner kroner, men da var verken klubbhuset, tribunen eller skateparken en del av pakka.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal inn på oppdagelsesferd i det slitne, gamle klubbhuset på Jordal. (Aslak Borgersrud)

Etter lokalt og politisk press ble det i fjor lagt på 60 nye millioner, som alltid like gledesstrålende Omar Samy Gamal presenterte i Dagsavisen.

Men etter det har prosjektet blitt kvalitetssikra. Det viste seg at tribuneløsninga ikke holdt, for å holde masser på plass var det ikke nok med enkle løsninger. Dessuten ble rehabiliteringa av klubbhuset dyrere. Dermed måtte budsjettet igjen økes, forteller byråden.

– Klubbhuset er verneverdig. Man kan ikke bare jevne det med jorda og bygge et nytt. Det synes jeg er fint, det er mye historie i det bygget. Det kommer til å bli kjempebra. Kanskje noen har lyst til å ta initiativ til en kafé der også?

– Det blir dritrått, legger han til.

Kunstgress uten gummi

– Kan vi håpe på store skatekonkurranser på Jordal, nå?

– De har hatt store arrangementer der før. Men jeg vet ikke hva de får til. Fokuset har vært barn og unge. Det å få en sånn oase tror jeg kidsa som bor mellom blokkene her oppe kommer til å sette skikkelig pris på, sier han.

Kunstgressbanen skal, i tråd med kommunens lett omstridte plan om å fase ut gummigranulat, bli miljøvennlig.

Bygginga, eller i hvert fall rivinga, er i full gang inne i klubbhuset. Men den gamle dassen står, enn så lenge. (Aslak Borgersrud)

– Jeg forstår at det er skepsis til det, men miljøproblemet er så stort at vi kan ikke med ren samvittighet legge gummigranulat der. Det er en åpen elv her, som går rett ut i Oslofjorden. Vi kunne ikke fylt den med gummi. Og så skal vi gjøre alt som skal til for at banen skal være i topp stand.

Og om alt går som det skal blir altså hele sulamitten klar før de pinneløse nyttårsrakettene fyres opp neste gang.

– Så er den siste brikken på plass. Det er kjempebra, sier Omar Samy Gamal.

Her kan du se illustrasjoner av den kommende skatebanen, klubbhuset og tribunen:





Klubbhuset på Jordal med nye tribuner, sånn arkitektene ser det for seg. (Arkitektskap AS)

Den nye skateparken på Jordal. (Betongpark AS)

