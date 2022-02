Vil droppe en av tre nye T-baner: Kan gå ut over Grorudbanen og Kolsåsbanen

Denne uka ble det kjent at Fornebubanen kan bli tre milliarder dyrere enn planlagt. Så kom ideen om å kutte en stasjon på den nye T-baneruta. Men det kan bli enda verre: Onsdag var det møte i Samferdselsutvalget i Oslo bystyre. Der fortalte samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) at hun vil kutte i antallet T-banevogner som skal kjøpes inn. Det kan gå ut over andre linjer i Oslo.

– Dette vil ramme reisende, sier Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre.

– At man ikke skal utnytte den kapasiteten er ubegripelig, sier Marit Kristine Vea i Oslo Venstre.

For lite penger til Oslo-samferdsel

Grunnen til innsparinga er forhandlingene om det som kalles Oslopakke 3. Der møtes de største partiene i Oslo og Viken, for å finne penger til samferdselsprosjektene i og rundt Oslo. Det er ikke bare Fornebubanen, men også blant annet ny Majorstua T-banestasjon og nytt signalsystem.

De sliter med å finne penger til prosjektene. Bompengene skal opp, det er de store partiene enig om. Men det finnes en grense for mye som kan kreves inn. Og foreløpig går ikke regnestykket opp. Ved å gå fra 29 til 20 vognsett kan man kutte prisen med omtrent en milliard kroner, ifølge Sporveiens anslag.

– Finansieringen strekker ikke til, sa samferdselsbyråd Stav fra MDG på møtet onsdag.

Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG), her på T-banetur sammen med byrådsleder Raymond Johansen i forbindelse med gjenåpninga i høst.

– Alle er innforstått med hvor presset økonomien i Oslopakke 3 er. Den er kraftig underfinansiert, med 1,95 milliarder i året. Det er bakgrunnen, sa hun.

Samtidig åpner hun døra for likevel å kjøpe alle 29 vognsettene. Byrådet vil bestille 20, med opsjon på ni til.

– Jeg tror og håper vi får på plass finansieringen i Oslopakke 3-forhandlingene. Det vil ta litt tid. Vi vedtar at vi gir byrådet fullmakt til 29 hvis vi får det på plass i forhandlingene, sa hun.

Konsekvenser på andre linjer

Til stede på møtet var også Anders Rygh, administrerende direktør i «Sporveien T-banen AS», og Ingerid Elise Østbye Eknes, prosjektleder for «Nye T-banevogner»-prosjektet. De var klare på at behovet er 29 vogner.

– Ideelt sett ville vi gjerne hatt alle, slik at vi kunne ha et fullt tilbud, sa Rygh.

Han mente at å kjøpe inn bare 20 vil føre til at man må bruke eksisterende vogner, «som vil gå på bekostning av det andre T-banetilbudet».

– Det vil påvirke det øvrige tilbudet negativt, sa han.

Konkret er det planen om å øke antall avganger på Kolsåsbanen og Grorudbanen som kan ryke

Ingen kutt andre steder

I byrådsavdelinga for miljø og samferdsel insisterer de på at kapasiteten andre steder ikke skal reduseres.

– Det som vi ikke får gjort noe med uten de ni siste vognene er økt frekvens på de øvrige banene. Der blir kapasiteten som i dag, skriver byråd Hellvin Stav i en mail til Dagsavisen.

– Byrådets ambisjon er å gjøre kollektivtilbudet så attraktivt som mulig, men vi er nå i en situasjon hvor vi er litt usikre på hva som faktisk blir behovene fremover og hva vi har økonomi til, fortsetter hun.

Reagerer kraftig

– Jeg er veldig overrasket, sier Anne Haabeth Rygg.

Haabeth Rygg er gruppeleder i Oslo Høyre, og sitter i Samferdselsutvalget.

Mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg Gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Anne Haabeth Rygg, utenfor rådhuset. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Vi må få flere til å reise kollektivt, da må jo tilbudet være bra. Hvis behovet er 29, så må vi kjøpe 29. Det går jo an å finansiere de siste ni vognene over bykassa, sier hun.

Hun er spent på hvordan reisemønstret blir etter pandemien, men mener det gjør det enda viktigere å ha et godt kollektivtilbud.

– Dette vil ramme reisende på andre strekninger, sier Haabeth Rygg.

Handler om prioriteringer

Også Marit Kristine Vea i Oslo Venstre er skeptisk til vognkuttet.

– Den helt krystallklare faglige anbefalingen er at man skal kjøpe 29 vogner. Her mener jeg byrådet burde sagt at hvis vi ikke får det dekket inn i Oslopakke 3, så stiller vi bykassa som garanti, sier hun.

Vea er skuffa over at nettopp Miljøpartiet de Grønne går inn for å kutte i T-banekjøpet.

Marit Kristine Vea er bystyrerepresentant for Venstre i Oslo. (Oslo Venstre)

– De sier at gange, sykkel og kollektivt er det vi skal bruke penger på. Så velger de å se bort fra det. Det synes jeg er overraskende fra MDG, sier hun.

– Men pengene må jo tas fra et sted?

– Dette vil i praksis bety at man tar opp et noe større lån. Det handler om prioriteringer, og et godt kollektivtilbud er noe av det viktigste vi gjør. For oss er det en åpenbar prioritering, sier Vea.

– Vi bør heller slutte å kaste bort 200 millioner på å ikke bygge en brannstasjon.

RETTELSE: I papirversjonen av denne saka sto det at Ruter skulle kjøpe inn vognsettene. Det er selvfølgelig Sporveien som driver med den slags. Vi beklager!

