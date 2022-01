Da MTV nesten kom til Oslo

Det er søndag 6. november, høsten 2022. Korona er nesten bortevekk (kryss fingra). Verdens øyne er på Oslo. I Spektrum har superstjerner, VIPer og rikinger akkurat funnet plassene sine. Girl in Red skal holde åpningsshowet. Kronprinsessa skal dele ut pris. Kygo er DJ på nachspielet på Sentrum Scene. Og straks går Bono, Beyoncé og, overraskende nok, den unge Oslo-rapperen Unge Obi, arm i arm opp på scenen for å hylle Oslo med den sedvanlige kombinasjonen av nakenhet og dekadanse som sånne fester er så kjente for.

Flammene står i taket og jubelbrusen fyller Spektrum. Hotellrommene i sentrum er stappfulle. Turistnæringa får en gigaboost, etter at Operaen og Holmenkollbakken blir vist i all sin prakt til hele verden. Ja, sjøl Bergen er misunnelig på Oslo i kveld.

Det låter som en våt drøm for byens politiske ledelse. Og det er det kanskje også. I hvert fall kommer ikke dette til å bli virkelighet. Men det var nære på et øyeblikk.

30 millioner kroner

Du skjønner, i sommer ble omtrent dette foreslått for Oslo kommune. Det internasjonale eventbyrået Fuse henvendte seg til Oslo kommune. MTVs plan for prisutdelinga MTV European Music Awards (eller EMA, blant venner), hadde ikke lenger noen arrangørby for prisutdelingen høsten 2022. Det var travelt. Kunne Oslo tenke seg å steppe opp?

To konserter. 4. og 6. november. Arrangementet skal kringkastes til 160 land. 3 millioner TV-seere. Alt man trengte var Oslo Spektrum, en mindre scene til afterparty, 1200 fire- eller femstjerners hotellrom og rundt 30 millioner kroner fra Oslo kommune. Ja, og fryktelig rask saksbehandling, da.

– Jeg kan ikke si så mye om det. Vi jobber med en lang rekke kunder, sier en ordknapp Pål Jakobsen i Fuse til Dagsavisen.

MTV vurderte Oslo, og reklamerte med Justin Bieber for å få det til. (Skjermdump fra presentasjon)

Men Dagsavisen har fått innsyn i en presentasjon fra selskapet, hvor planen ble presentert. Der kan man lese at en av de tidligere vertsbyene, Sevilla, som arrangerte EMA i 2019, opplevde rundt en halv milliard kroner i «economic impact» på byen i løpet av arrangementet. Der var det tre millioner TV-seere, og 30.000 tilskuere. I presentasjonen kan man se imponerende bilder av både Beyoncé, Justin Bieber, Kygo og Miley Cyrus og hele gjengen, gjerne med en MTV-statuett i hendene.

Men det skjedde altså ikke.

Trakk seg før man rakk å vurdere

– De tok kontakt, men vi rakk ikke å gjøre noen vurdering før de trakk det igjen. De skulle ha det et annet sted, forteller kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Det samme bekrefter flere med kjennskap til saken. Oslo rakk aldri å vurdere det seriøst, for forslaget ble trukket svært raskt tilbake.

– Sånn jeg forsto det vurderte de Oslo, men valgte et annet sted. Vi hadde uansett trengt lengre tid for å vurdere det seriøst, sier han.

Byråden ble bare orientert om henvendelsen før saken var ute av verden og forespørselen var trukket tilbake.

– Er dere interessert i sånne type arrangementer?

– Vi får jo en del henvendelser om forskjellige typer arrangementer. Kultur og idrett, stort og smått. For meg er det viktig at det skal ha en merverdi, utover at det er fett og gøy. I dette tilfelle måtte det gitt verdi til kulturlivet i Oslo, hvis jeg skulle vurdert det. Nå rakk jeg ikke å vurdere det.

– Arrangementer som bare flyr inn og ut igjen er jeg ikke så interessert i, sier Samy Gamal.

– Er det vanlig at de krever penger?

– Noen ganger spør de om det. Da er det i hvert fall viktig med merverdi. Penger kan vi jo bruke på breddeidretten eller kulturen helt sjøl, i stedet for å betale for mesterskap eller arrangementer.

Den norske superstjerna Girl in Red trenger ikke å få MTV til Oslo, når hun kan dra til MTV. Her poserer hun på rød løper før MTV Europe Music Awards i Budapest i fjor. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Mener Oslo ikke er «på»

Hallstein Bjercke i Venstre var kultur- og næringsbyråd fra 2011 til 2015. Seinere har han markert seg kraftig i kampen for å få flere store arrangementer til Oslo. Da det ble kjent at popstjerna Justin Bieber skulle holde konsert i Trondheim og ikke i Oslo blei han«eitrende forbanna», ifølge VG.

– Du må være på. Du må ha noen i kommunen som er offensive og leter etter ting vi kan ha i Oslo. Så må man sørge for at Oslo er med i prosessene, sier Bjercke til Dagsavisen.

Han forteller at i sin tid som byråd gikk de aktivt ut da det ble kjent at Jo Nesbø-boka Snømannen skulle filmatiseres.

– Vi plukka fra internasjonale medier at noen hadde kjøpt rettighetene. Da tok vi kontakt og reiste til London for å ta et møte, forteller han.

Snømannen endte i Norge, blant annet i Oslo, med penger fra den nasjonale Insentivordningen for filmproduksjoner.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke. (Fredrik Hagen/NTB)

Trengte svar i romjula

Under Hallstein Bjercke kom også X-games til Oslo. Kommunen måtte betale 42 millioner kroner det første året, og så skulle prisen bli lavere og lavere for hvert år.

– Da var det noen folk fra X-games ledelsen som ba om et møte midt i romjula, og måtte ha svar veldig kjapt. Hadde vi da ikke svart innen fristen hadde vi gått glipp av den. Vi måtte bare snu oss rundt, sier han.

Det har også vært henvendelser rundt Sjakk-VM, men det har aldri blitt noe av i Oslo.

– Har du inntrykk av at Oslo er «på»?

– Nei. Det har jeg inntrykk av at vi ikke er, sier han.

– Hvor mange sånne henvendelser kommer?

– Det var kanskje et par i året.

– Hva ville du gjort, hvis MTV ringte?

– Jeg ville alltid møtt dem. Noen ganger sa vi nei etter et møte, noen ganger gikk vi i prosess. En by på Oslos størrelse bør ta ansvar med jevne mellomrom. Det er bra profilering for byen. Men du bør gjøre skikkelige vurderinger. Man må jo se på kost/nytte.

Foretrekker Mos Def

Tilbake til den sittende byråden, Omar Samy Gamal.

Omar Samy Gamal (SV) Byråd for kultur, idrett og frivillighet. (Mimsy Moller)

– Hva drømmer du om å få til Oslo?

– Vi har jo noen av de feteste festivalene i Oslo allerede. Og, jeg pleier jo å se på fotball-VM, selv om jeg ikke har planer om å se det i år. Personlig har jeg ikke noe sterkt behov for at store, korrupte mesterskap som koster kommunen flesk skal komme hit. Nei, jeg er glad i de små arrangementene, jeg. Mos Def skal til Oslo i mars. Dit skal jeg. Jeg liker mangfoldet i byen.

– Er det noen andre store arrangementer dere vurderer?

– Det er kanskje noe på gang. Ikke noe er fastsatt ennå. Men det kan jeg ikke fortelle om per nå. Haha.

Og dermed får vi bare drømme videre. Om MTV, OL eller VM i fotball. Ja, eller kanskje bare Mos Def, da. Brooklyn-rapperen, som du kanskje husker fra den fenomenale debutskiva Black on both sides, eller for den saks skyld samarbeidet med Talib Kweli under navnet Black Star, spiller forresten på Sentrum Scene 8. mars.

Uten at det har kosta kommunen en krone.

