Mener Oslo har stått på sidelinja i kampen om nytt fengsel

Denne uka ble det kjent at Statsbygg anbefaler regjeringen å flytte og slå sammen Oslo fengsel med Bredtveit kvinnefengsel i Groruddalen i Oslo. Anbefalingen har møtt strek kritikk fra lokalmiljøet, Oslo-politikere og byrådet, og var grunnen til at Høyre-regjeringen ba Statsbygg om å finne alternativer til nettopp Bredtveit fengselet på Bredtvet.

Byrådet kritiserer valget av Bredtvet av flere årsaker, blant annet fordi Bredtvedtjordene som må vike til fordel for et større fengsel, er ett av svært få grøntområder i nabolaget. De mener en slik nedbygging og et svært fengsel vil være i strid med målet til Groruddalssatsingen om å løfte området.

Men ifølge Statsbygg var det stille fra Oslo kommune da de sommeren 2021 på nytt ba kommunene om å komme med forslag til alternativer til Bredtvet. Dette skjedde etter at Statsbygg ble bedt om å finne andre alternativer etter at de i 2020 foreslo Bredtvet. Oslo kommune spilte imidlertid inn flere forslag i 2019.

– Dette er utrolig dårlig av Oslo kommune og byrådet. Her har de sovna i timen, og hvis de virkelig var opptatt av at fengselet ikke skulle legges til Bredtvet eller Haugenstua, burde de kommet med andre forslag og fulgt prosessen tett, sier Morten Edvardsen.

Han representerer Senterpartiet i bystyret i Oslo. Den kritikken kjenner ikke ansvarlig byråd, Hanna E. Marcussen (MDG), seg igjen i.

– Oslo kommune har spilt inn flere tomter til nytt fengsel. Det har vært en omfattende dialog mellom Statsbygg og Plan- og bygningsetaten i flere år, så påstanden fra Senterpartiet stemmer ikke.

Verken byrådsavdelingen eller Plan- og bygningsetaten har kunnet svare på hvilke tomter Oslo kommune spilte inn til Statsbygg før 2021.

Må ut av byen

Selv om Statsbygg anbefaler Bredtvet, understreker de i rapporten at Bredtvet enten vil kreve at byrådet snur, eller at regjeringen går inn og tar i bruk statlig plan for å gjennomføre reguleringsplanprosess på Bredtvet. Det mente Høyre-regjeringen var uaktuelt. Støre-regjeringen har vedtatt i Hurdalsplattformen at «tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over», men ser likevel ut til å ha døra på gløtt for å plassere fengselet der lokalsamfunnet ikke vil ha det.

I sin presseuttalelse sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at Bredtveit framstår som den eneste reelle fengselstomten i Oslo.

– Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår Bredtveit som det eneste reelle alternativet. Tomten på Haugenstua er både dyr, svært liten og har usikre grunnforhold, og Statsbygg peker på at det vil være krevende å bygge et godt fengsel på denne tomten. Alternativet til Bredtveit er å flytte fengselet ut av Oslo. Jeg vil vurdere ulike løsninger så raskt som mulig. Det haster å komme videre med erstatning for Oslo fengsel, som kan bli pålagt stenging når som helst, sier statsråden.

Morten Edvardsen i Oslo Sp er trygg på at statsråden kommer til å lytte til lokaldemokratiet, og dermed lande på et alternativ utenfor Oslo.

– Når alternativene i Oslo er Bredtvet eller Haugenstua, må fengselet etableres utenfor Oslo. Her er beskjeden fra lokalmiljøet helt tydelig, så da får fengslet vike. Vår klare beskjed til regjeringa er at de ikke kan gå med på å nedbygge natur på Bredtvet. Den skogen trengs for lokalbefolkninga og av naturen, sier han.

– Hvor alvorlig er det for lokaldemokratiet om regjeringen overkjører Oslo i denne saken?

– Jeg tror regjeringa mener det når de sier at tida da lokaldemokratiet ble overkjørt er over. Det får de vise gjennom å ta de helt tydelige signalene de får fra lokalmiljøet på alvor, sier Edvardsen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke landet på hvilket alternativ de vil gå for, men legger til at Bredtveit er det eneste alternativet som vil gi et nytt fengsel for kvinner. - Dette ville betydd et betydelig løft for kvinners soningsforhold, som i dag ikke er like gode som for menn, sier statsråden. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Vil få med seg opposisjonen

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski har fulgt prosessen lenge, og har varslet at hun vil be Stortinget stemme over om fengslet kan bygges ut på Bredtvet. Det mener Oslo Sp er unødvendig.

– Kaski vet veldig godt at når Statsbygg kommer med en anbefaling, så skal regjeringa konkludere etterpå. Hun fremmer forslaget for å vise fram standpunktet til SV, men hun vet selv at regjeringspartiene skal jobbe fram sitt forslag, og så lande sitt standpunkt. Vi ønsker heller å sørge for en god prosess. Jeg har tro på at resultatet kommer til å bli et annet sted enn Bredtvet, sier Edvardsen, men understreker at Oslo Sp er enige med Oslo Sv i saken.

– Oslo Sp mener forslaget ditt kun er for å vise SVs standpunkt, og at det ikke er realistisk å få gjennomslag. Er det kun ment for å vise SVs standpunkt?

– Det er ment for å presse Sp og Ap. Oslo Høyre har vært klare på at de er mot, og jeg tror de sammen med FrP, Venstre og Rødt kan gi forslaget flertall. Nå må regjeringa tenke seg grundig om før de får et stortingsflertall mot seg i denne saken, svarer Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener rapporten til Statsbygg gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget til å velge et annet alternativ enn Bredtvet, dersom man er villig til å gå opp i pris. (Heiko Junge/NTB)

Ikke mye å gå på

Statsbygg er fullt klar over at Bredtvet ikke er ønsket av lokalsamfunnet, og skriver i rapporten at «forslag om nytt Oslo fengsel på Bredtveit har vist seg å være svært kontroversielt.» og at «nytt Oslo fengsel på Bredtveit vil innebære at området som brukes til fengsel blir om lag tre ganger så stort som i dag. Dette vil gå på bekostning av arealer som brukes som friområder.»

I sin presseuttalelse sier justisminister Emilie Enger Mehl at hun er klar over engasjementet for å bevare Bredtvetskogen, og at hun nå jobber med å se på mulighetene for å nedskalere nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av skogen:

– Samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, og legge arbeidsplasser til Groruddalen, sier hun.

Plan- og bygningsetaten har også uttalt at det i prinsippet er ønskelig at fengselet plasseres i Oslo av hensyn til både innsatte, deres familie og ansatte i fengselet.

Men i rapporten til Statsbygg står det at Kriminalomsorgsdirektoratet mener forslaget som allerede er nedskalert til 53 mål, er i det minste laget for 214 innsatte i Oslo fengsel, og 50 innsatte i kvinnefengselet. Muligheten for utvidelse utover 214 plasser forutsetter at kvinnefengselet plasseres et annet sted.

Kari Elisabeth Kaski mener det er helt urealistisk at bygget kan nedskaleres ytterligere.

– Det er et forsøk på å dra det her ut i tid. Statsbygg har allerede lagt fram en nedskalert plan som kommer til å bygge ned skogen, og det er ikke noe rom for utvidelse uten å påvirke muligheten til gode soningsforhold negativt. Fengselet på Bredtvet blir tap for innsatte og lokalbefolkning, fordi staten på død og liv skal ha det billigste alternativet. Dette er en liten, men viktig skog, så enhver utbygging vil være alvorlig, sier hun.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er sterkt imot at fengselet på Bredtvet skal utvides. – Jeg er opptatt av å bevare gode kvaliteter i folks nærområder, og da må vi ta godt vare på dette grønne området som er godt brukt av lokalbefolkningen. (Heiko Junge/NTB)

Ikke ønsket av byråd eller etat

Selv om Oslo kommune ikke leverte nye forslag i 2021, var Plan- og bygningsetaten i første omgang tydelig på at forslaget om å velge Bredtvet var uaktuelt. De ba om at forslaget ble trukket, og mente fengselet ville påvirke viktige kvaliteter i denne delen av Groruddalen, som overordnet grønnstruktur, kulturlandskap, kulturminner samt rekreasjon- og friluftsliv, svært negativt.

– Staten må, som alle andre, forholde seg til lokaldemokratiet når de planlegger for fengsel, sykehus eller andre funksjoner. Vi vil gjerne legge til rette for offentlige funksjoner i Oslo, men da må det gjøres i samarbeid med oss. Den nye regjeringen har sagt at de skal lytte til innbyggere lokalt og til kommunene, og jeg forventer at de holder det de lover, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Dersom regjeringen velger Bredtvet mot lokalbefolkningens vilje mener Kari Elisabeth Kaski (SV) det er arrogant.

– Jeg synes det er ekstremt arrogant. Jeg vil invitere Emilie Enger Mehl til Bredtvetskogen for å møte naboene som bor rett ved, skole- og barnehagebarna som bruker skogen som turområde, og forklare henne hvorfor et utvidet fengsel kommer til å sørge for at hele skogen blir bygget ned. Det er ekstremt arrogant av en regjering som har gått til valg på å lytte til lokalbefolkningen, og tvinge dette gjennom, sier Kaski.

