Oslo Høyres trikketur mot makt

«Trikken den går dit vi vil, direkte dit vi skal. Gate opp og gate ned, imens tar vi en trall.»

Det sang Knutsen og salig Ludvigsen så vakkert på søttitallet. På sin anarkistiske lille måte så de for seg at man kunne ta trikken hvor som helst. Man trenger ikke la seg stoppe av små ubetydeligheter som hvor skinnene ligger, og hvem som fører trikken. «Vi kneble’n», roper Knutsen, og tar over kontrollen.

I Oslo er trikken et symbol for miljøpolitikken. Den er elektrisk, og den er kollektiv. Den frakter store mengder arbeidsfolk på jobb og tilbake, uten et eneste lite utslipp på veien. Og den får bli symbolet på hvordan Høyre har tenkt å få tilbake makta i byen, etter åtte år med rødgrønt styre.

Det er jo litt snodig. Høyre-folk er gjerne litt ambivalente til trikken. Det er ikke mer enn to år sida debatten gikk friskt i Høyres Hus om framtidas Oslo i det hele tatt skulle ha trikkeskinner. Nå blei forslaget om å fase ut trikken avvist av årsmøtet i 2019. Men likevel.

Denne helga er det årsmøte igjen. Oslo Høyre skal velge ny ledelse, og krangle om politikk. En masse resolusjoner, eller uttalelser, skal vedtas. Og blant de innsendte forslagene til årsmøtet er det lett å ane et parti som ikke helt veit hvor dem skal. Men samtidig ikke har lyst til å bare dra dit skinnene fører.

Etter snart åtte år med rødgrønt styre skulle man jo tro Høyre skulle presentere en helt annen retning for byen? Når barnehager er blitt kommunale, og velferdsprofitører er blitt rådhusets fiende, så kunne jo Høyre gå til frontalangrep der. Vise at Høyre står for en helt annen linje enn dagens byråd.

I stedet går de fleste av forslagene ut på å gjøre det samme som byrådet gjør, bare bittelittegranne bedre.

«Oslo skal være en trivelig by for alle» er for eksempel overskriften på det store resolusjonsforslaget om byutvikling. «Oslo skal være en miljøvennlig, trivelig og fin by», er underoverskrift nummer to. Jeg er enig, altså. En fin by, det er ålreit det.

Oslo skal «Legge forholdene til rette for at gående og syklende blir prioritert i bybildet samt at man prioriterer helhetlige ruter og strekninger for gågater og sykkelveier.» Og «At det ved nybygg stilles krav til klimavennlig materialbruk, holdbarhet, sirkularitet og livsløpsstandarder. Byggeplasser i Oslo skal være fossilfrie og på sikt utslippsfrie.»

Oslo skal også «ta i bruk digitale verktøy for å redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker», kan vi lese. Og «Oslo Høyre vil gi alle elever i Oslo den svømmeopplæringen de har krav på». Man skal dessuten «sikre det økonomiske fundamentet for samfunnet og velferden vår ved å redusere veksten i offentlige utgifter». Redusere veksten, altså. Ikke de faktiske utgiftene.

Nei, det lukter ikke av rasende masser som reiser seg mot det sosialistiske tyranniet, dette.

På noen punkter er det i det minste litt initiativ. Det foreslås for eksempel å innkalle unge til en fast psykisk helsesjekk på samme måte som til tannlegen. Det foreslås å endre leilighetsnormen, underforstått så det blir lov å bygge mindre leiligheter (der er det riktignok dissens, halve resolusjonskomiteen vil «fjerne» leilighetsnormen, mens den andre halvparten vil «vurdere» den.)

I komiteens innstilling er det også foreslått å bygge en ny T-banetunnel i byen, «som inkluderer sentrale områder som Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett». Som mange veit er arbeidet med ny T-banetunnel godt i gang, planlegginga har holdt på i flere år nå. Så hvis Høyre vil endre dette etter valget i 2023, ja, da blir det fort en tre-fire år til med utsettelser for den nye tunnelen.





De aller mest spenstige forslagene er dessverre (eller heldigvis, alt ettersom) ikke foreslått vedtatt av komiteen. Det mektige lokallaget Ullern Høyre vil for eksempel legge ned de regionale helseforetakene som Helse Sør-Øst og sånt.

Oslo Senior Høyre ser ut til å ha meldt seg inn i helt andre partier enn Høyre, de vil nemlig begrense eksporten av elektrisk kraft og slutte å bygge kraftkabler til utlandet. Dessuten vil de bygge atomkraftverk. Eller i det minste «vurdere om kjernekraft kan være en mulighet også i vårt land». Et lignende forslag kommer fra en rekke enkeltpersoner, som mener at risikoen ved «småskala kjernekraftverk synes å være godt innenfor det samfunnet kan akseptere».

Men det tydeligste Oslo-forslaget er kanskje det som allerede har blitt trukket fram av Aftenposten:

«Byrådet bør be Ruter vurdere å justere trikkerutene slik at én rute passerer Vigelandsparken, det nye Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley, Deichman, Operaen, Munchmuseet og Ekebergparken». Jepp, de kaller det «Oslos nye kulturtrikk».

Hvis man skulle gjennomføre en trikketur som gikk innom alle disse stedene i dag, ja, da måtte man faktisk gå av 19-trikken på Jernbanetorget og bytte til trikk nummer 12. Og tenk! Stem på Høyre, så slipper du å bytte på Jernbanetorget hvis du vil se seks forskjellige kulturdestinasjoner fra trikkevinduet! Skriv opp det på en superboard og klistre det over hele byen, så skal du se Anne Rygg blir byrådsleder, da!





Men kanskje. Akkurat på dette årsmøtet er det vel heller den gamle traveren Merete Agerbak-Jensen som peker seg ut som det «nye» store navnet i Oslo Høyre. Hun har fått rollen som leder i programkomiteen og ser ut til å bli nestleder. Det peker kanskje framover mot noe enda større. Men veien dit ser altså ut til å gå på trikkeskinner.

Merete Agerbak-Jensen ser ut til å bli ny nestleder i Oslo Høyre. Enkelte husker henne kanskje som byråd for miljø og samferdsel på 2000-tallet, hvor hun blant annet var engasjert i å vaske bort graffiti. (Terje Bendiksby/NTB)

Hvorfor? Fordi Høyre-folk kan regne. De kan telle til 30 bystyremandater, og for å komme dit ser det ikke ut til at Høyre kan greie seg uten MDG. Nå peker de ut miljø- og trikkeveien for Høyre, så det kanskje, en gang i framtida, kan være mulig å overbevise de mest pro-kapitalistiske kreftene i miljøpartiet til å hoppe over på den andre sida.





Om det er mulig er nok halvannet år for tidlig å si. Men en eller annen strategi skal man jo ha, når det er lenge til valget og enda lenger på meningsmålingene.

Og i mellomtida kan man bare synge med til Knutsen & Ludvigsen som krangler med konduktøren.

«Jaja, folkens, her må dere nok gå av. For trikken, den går ikke lenger, den», sier konduktøren.

«Joooooda», svarer Ludvigsen.

«Trikken kan vel ikke kjøre uten trikkeskinner. Det vet dere vel?»

«Joooooda!»

«Knutsen, hold i konduktøren, kom igjen. Vi kneble’n. Hold dokker fast. No kjører vi!»

(PS: Oslo Høyres årsmøte starter fredag. Saksdokumenter kan du finne her)

PS2: Hvis du nå bare må høre litt Knutsen & Ludvigsen, kan du igjen få den på hjernen her)

