Heisann, disse registrene viser hvilke aksjer Oslo-politikerne faktisk eier

Visste du at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslos veldig miljøengasjerte byråd eier oljeaksjer? At finansbyråd Einar Wilhelmsen eier litt av den lokale kaffesjappa på Vålerenga? Eller at Robert Steen eier en andel av fagforeningsknuserne i Amazon?

Du skjønner. Som denne avis skreiv i forrige uke er Oslo kommune i ferd med å legge ned sitt økonomiregister, til fordel for KS sitt mer sentrale «Styrevervregisteret».

Det ene registret viser hvilke aksjer politikerne oppgir at de eier, mens det andre viser hvilke aksjer Aksjonærregistret har registrert på dem. Til sammen gir det et ganske interessant bilde av hva Oslo-politikerne har av kapitalinteresser, i hvert fall i norsk næringsliv.





Og da kan man for eksempel se at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslos veldig miljøengasjerte byråd eier litt greier. Godeste Raymond er tydelig glad i å sette penger i «folkeaksjer», for han har andeler verdt noen titusener både i Equinor, Orkla og Telenor. I Kommunens register skriver han riktignok «Statoil» og ikke «Equinor». Det tyder vel kanskje på at han har hatt dem en stund.

Politiker Raymond Johansen. Byrådsleder og aksjeeier. (Mimsy Møller)

Byrådets rikeste heter Robert Steen, han har jo vært direktør både her og der før han gjorde politiker av seg i voksen alder. Han er jo en teknologiengasjert fyr, som er ansvarlig for kommunens teknologisatsing Origo, og privat eier han både Alphabet (altså Google), Apple og Facebook. Dessuten aksjer i det kjente fagforeningsknuserselskapet Amazon, noe som kanskje ikke er like lekkert for en Ap-mann. Det skal sies at dette er aksjer Steen har oppgitt sjøl, i kommunens økonomiregister.

MDG-byråd Einar Wilhelmsen har satt penger i Reetec, et selskap som skal utvinne sjeldne stoffer fra jorda på sikkert miljøvennlige måter. Dessuten har han litt penger i helse og litt i REC. Ja, pluss den lokale kaffesjappa på Vålerenga. Sjøl om han ikke bor på Vålerenga en gang.





De store penga i Oslos bystyre sitter, kanskje ikke overraskende, i partiet Høyre. Både James Stove Lorentzen og Elin Horn Galtung sitter svært godt i det, og har ikke holdt det hemmelig. Galtung oppgir likevel bare styrevervene sine i Oslo kommunes register. Aksjene, i alt fra familiebedrift, elektrochemisk fabrik (jepp, det staves sånn. Fint skal det være!), rederier og det hele, må man til KS-registret for å finne.

James Stove Lorentzen har lister så langt som et vondt år, med oversikt over alle aksjene han eier. Eller, det er kanskje et godt år, da. Han eier både i fisk, eiendom, skip og medisin. Dessuten et aldri så lite holdingselskap oppkalt etter seg selv. Og det selskapet eier igjen aksjer i 55 andre selskaper.

I Venstre har Haakon Riekeles valgt å oppgi mye aksjer, særlig i store og staute norske selskaper. Ifølge Oslos økonomiregister har han blant annet en andel i det private helsebemanningsselskapet Dedicare. Litt velferdsprofitt må det være lov å drive med når man er med i Venstre! Ifølge KS-registret eier Riekeles også 12 prosent i et shippingfirma. Så sikkert til salt på maten der også.





Ellers er det de store, staute norske selskapene som er mest populære i Oslo bystyre. Equinor, Norsk Hydro og Telenor har mange små eiere i rådhuset.

At miljøpolitikere eier aksjer i grønn energi er neppe en kjempeoverraskelse. Arne Olav Haabeth eier for eksempel både Aker Offshore Wind, Otovo og Beyond Meat. Mens Aps gruppeleder Andreas Halse, som også har en viss klima-kredd i enkelte miljøer, oppgir at han eier aksjer i Tesla. Eivind Trædal eier bare sitt eget selskap, det veltitulerte enkeltpersonforetaket Dobbeltkvakk.

KrFs gruppeleder Espen Andreas Hasle, derimot, er ikke så hard på aksjene, men er i stedet styreleder både i Kristelig Gymnasium, Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn og Boye Schlytters legat til støtte for feriekolonier eller ferieopphold for vanskeligstilte i Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, som nylig har skifta navn til Folkets Parti eier svært lite aksjer. Den eneste representanten med særlige anmerkninger er Britt Fossum, står oppført som eier av en god slump aksjer i WR Entertainment, men det selskapet begjærte seg selv konkurs i 2019. Selskapets store prosjekt var å lage filmer om westernhelten Morgan Kane. Men den drømmen gikk i dass.

SV, derimot, er et parti nesten uten aksjer. Verken ordfører Marianne Borgen eller skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll henter profitt fra arbeidsfolks svette. Derimot eier partiets backbencher Ola Wolff Elvevold en god slump aksjer i Big Pharma, nærmere bestemt legemiddelselskapet PCI Biotech.

Og dermed står vi igjen med antikapitalistene i Rødt. Gruppeleder Eivor Evenrud står faktisk oppført med en liten håndfull aksjer, blant annet i fiskeoppdrett og nevnte oljeselskap Equinor. Men Evenrud avklarer overfor Dagsavisen at det var en liten arv, og at hun har solgt dem unna.

Det er frivillig for Oslos politikere å oppgi hva man eier av aksjer i disse registrene. Det presiserer ordfører Marianne Borgen (SV), overfor Dagsavisen. Registerets inspirasjonskilde, Stortingets register, er det derimot lovpålagt å registrere interessene sine i. For de som måtte sitte der.

– Vi har bare en sterk anmodning om at våre representanter registrerer sine interesser. Men vi har ikke noen andre virkemidler enn at vi synes det er viktig, sier hun.

Poenget er rett og slett åpenhet og tillit, mellom befolkninga og politikerne.

– Det er utrolig viktig. Jeg oppfordrer alle bystyrets medlemmer å oppgi både smått og stort, sier hun.

– Hva med du sjøl, det står ikke at du eier aksjer?

– Nei, når du er vokst opp i Groruddalen så er det vel ofte ikke så mye å kjøpe aksjer for. Men det går helt fint, sier Marianne Borgen.

