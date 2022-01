Eksplosiv medlemsvekst i Oslo – nå puster de Høyre i nakken

– Så lenge jeg har vært leder har jeg ikke vært borti så høy medlemsvekst. Det er veldig gøy å se at vi har vekst i alle våre lokallag, jubler leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll.

2021 var et godt år for Oslo SV. De styrer Oslo gjennom byrådssamarbeidet med MDG og Ap, og ved stortingsvalget fikk de 13,3 prosent av stemmene og tre stortingsrepresentanter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Den uttellingen har de nå også fått igjen i antallet medlemmer. I 2020 hadde Oslo SV 3103 betalende medlemmer. Ved utgangen av fjoråret var tallet 3586, en vekst på hele 15,6 prosent.

– Jeg tror det handler om folk er engasjerte i de sakene SV står på for, nemlig kampen for mindre forskjeller og lavere utslipp. Jeg merker at det er saker som folk i Oslo bryr seg om. Det merket vi også i valgkampen, der vi gjorde et svært godt valg, sier Eidsvoll

Nå øyner hun muligheten til å ta opp kampen med de største partiene i antallet medlemmer. Oslo Høyre, byens største parti, hadde ifølge Dagbladet i fjor 3900 medlemmer.

[ Bilfritt byliv utvides: Disse sentrumsgatene skal byrådet stenge for biler i år ]

– Nå begynner vi å ta igjen de store partiene. Det er veldig gøy, sier SV-politikeren.

SV har opplevd medlemsvekst i samtlige lokallag i alle 15 bydelene, i tillegg til studentlaget sitt. Størst har veksten vært i Groruddalen, sier Eidsvoll.

Hun peker på gjennomslag både i byrådet og i Stortinget som en viktig årsak til at medlemmene strømmer til.

– Å stemme på og å være med i SV gir det veldig mye uttelling og innflytelse. Vi sitter i byråd og styrer byen der vi fører en radikal og grønn politikk. Vi sitter i vippeposisjon i Stortinget og får mye gjennomslag der, sier Eidsvoll.

[ Ap-topp går imot byrådet – tar til orde for koronapass i Oslo ]