Ap-topp går imot byrådet – tar til orde for koronapass i Oslo

– Nå er metningspunktet nådd. Folk er utrolig lei. Dugnadstrettheten og tiltakstrettheten er på bristepunktet. Hvis svaret til regjeringen på fredag er at man fortsatt må holde stengt, så må man innføre koronapass av hensyn til de aller fleste av oss som er vaksinerte og som ikke blir så sjuke av omikron, samt de ulike næringene som blør.

Det sier Jon Reidar Øyan til Dagsavisen. Han er fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, og med det Oslo Aps mest sentrale helsepolitiker i bystyret. Han skrev først om forslaget om et koronapass i Oslo på Oslodebatten.no.

Norge har siden før jul levd med strenge smittevernregler. Full skjenkestopp, strenge antallsbegrensninger, hjemmekontor og krav om 1-meters avstand ble innført for å hanskes med den svært smittsomme omikron-varianten.

Redde næringslivet

Innstrammingene gjelder til og med fredag 14. januar. Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse torsdag kveld for å redegjøre for hvilke tiltak som blir forlenget og hvilke som eventuelt skal lempes på. Regjeringen har varslet at de jobber med en forskrift om koronapass som skal sendes på høring ganske snart, men statsminister Jonas Gahr Støre sa til NTB tidligere denne uka at dette neppe kommer på fredag.

Jon Reidar Øyan (Oslo Ap)

Øyan understreker at han ikke tar til orde for koronapass i Oslo med lett hjerte. Dette er ikke noe han i utgangspunktet ønsker å innføre, men hvis alternativet er et nedstengt Oslo i månedsvis, slik vi hadde det forrige vinter, mener han et koronapass er å foretrekke dersom det kan føre til at barer, restauranter, arrangementer og kulturaktiviteter kan holdes åpne.

Han ser først og fremst for seg en løsning der fullvaksinerte og folk som har gjennomgått covid-19 er innenfor ordningen, men der også uvaksinerte kan teste seg inn i koronapasset.

– Jeg liker ikke å ta til orde for å innføre et koronapass. Det er ikke noe gøy. Men hvis alternativet er total nedstengning fram til mai i nok et år så må vi finne en annen måte å ivareta serveringsnæringa og kulturnæringa og den psykiske helsa til alle oss som har gjort «alt riktig», sier Øyan.

Psykisk helse

– Jeg så hvordan dette fungerte i praksis da jeg var i Spania i jula. Der kom du ikke inn på restaurant eller pub dersom du ikke hadde koronapass. Hadde du glemt mobilen på hotellrommet fikk du beskjed om at du ikke slapp inn uten, sier Ap-politikeren.

Byrådet i Oslo, med Øyans partifeller Raymond Johansen og Robert Steen i spissen, har så langt uttalt seg negativt om å innføre et koronapass. Før jul sa byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen at han var redd for at et koronapass vil innføre et «oss og dem» i samfunnet, med økt polarisering og splittelse. Det ville han ikke ha noe av.

Dessuten understreket han at han selv hadde fått og ble syk av omikron-varianten, selv om han hadde fått to vaksinedoser. Når fullvaksinerte også blir smittet og syke av viruset gjorde det han skeptisk til at koronapass ville ha så stor effekt.

Øyan sier han forstår de argumentene.

– Jeg er på ingen måte ute etter å ta de uvaksinerte. Vi har frivillig vaksinering i dette landet. Jeg er også innforstått med at også vaksinerte kan bli smittet av omikron. Men dette betyr at det er den uvaksinerte som tar risikoen ved å teste seg inn i koronapasset. Det er et valg de er innforstått med når de velger å ikke ta vaksinen. De vet at andelen uvaksinerte på sykehus er mye, mye høyere enn for vaksinerte. Jeg ønsker ikke å innføre et koronapass for å «ta» de uvaksinerte, men jeg ønsker å redde stumpene av den psykiske helsa til oss som er vaksinert, sier helsepolitikeren.

