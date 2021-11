Ber Støre ta regninga for karbonfangst på Klemetsrud

– Jeg forventer at Støre-regjeringen nå sikrer finanseringen av karbonfangst på Klemetsrud, både av hensyn til klima og fordi dette kan skaffe tusenvis av jobber og blir et nytt industrieventyr for Norge, sier stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg.

Tirsdag kom den nedslående beskjeden fra EU. De vil ikke være med å betale 180 millioner euro for karbonfangst- og lagring (CCS) på Fortum Varmes søppelforbrenningsanlegg i Oslo. Anlegget står alene for 14 prosent av Oslos totale klimagassutslipp, og karbonfangst her er helt avgjørende for at Oslo skal nå sine mål om å bli en nullutslippsby innen 2030.

Nå ber altså MDG om at regjeringen stiller opp med pengene for å sikre anlegget i og med at EU sier nei.

– Det er urimelig at det stilles langt høyere krav til egenfinansiering på Klemetsrud enn på andre CCS-prosjekter i Norge. Skal vi kutte utslippene fort nok, trenger vi flere prosjekter, ikke bare ett. På Klemetsrud har man testet teknologien, også står klar til å oppskalere til et fullskala anlegg. Testperioden var svært vellykket, og fanget over 90 prosent av Co2-utslippene. Her ligger alt til rette for raske utslippskutt i Oslo, og i resten av verden, når teknologien eksporteres, sier Berg.

[ Fikk blankt klima-nei fra EU: – Kjempenedtur ]

Budsjettforhandlingene

Også regjeringens støtteparti SV, som i disse dager forhandler om budsjettet for 2022 med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mener staten nå må betale for å sikre at renseanlegget på Klemetsrud blir bygget.

– Vi har hele tida ment at dersom EU ikke stiller opp bør regjeringa gjøre det. Det sa vi allerede i fjor høst da saken ble behandlet i Stortinget, sier klimapolitisk talsperson for SV, Lars Haltbrekken, til Dagsavisen.

Lars Haltbrekken (SV) Lars Haltbrekken (SV) (Ole Berg-Rusten/NPK)

Han vil ikke svare på om SV vil løfte finansiering av Klemetsrudanlegget i budsjettforhandlingene for 2022.

– Men vi har foreslått en bevilgning i vårt alternative budsjett på 200 millioner for neste år. Vi kommer til å jobbe for at dette prosjektet skal realiseres. Det er viktig for å få kutta utslipp av klimagasser, sier Haltbrekken.

Regjeringen har lovet å stille med 3 milliarder forutsatt at Fortum klarer å finne resten av finansieringen. Finansieringsgapet hadde vært på to milliarder selv med støtte fra EU. Nå som EU har sagt nei må Fortum ut og jakte 4 milliarder kroner for å kunne starte byggingen.

[ Her skal alle psykisk syke sykehuspasienter i Oslo samles. Er det en god idé? (+) ]

Interkommunalt spleiselag?

Da de var i opposisjon la Arbeiderpartiet og Senterpartiet 1,5 milliard ekstra på toppen av Solberg-regjeringens løfte om 3 milliarder til CCS på Klemetsrud. Disse pengene var det ikke spor av da partiene la fram sitt justerte statsbudsjett tidligere i høst. I Hurdalsplattformen skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen vil «fortsette arbeidet med å få finansiert prosjektet på avfallsforbrenningen på Klemetsrud».

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil for sin del ikke ta stilling til spørsmålet nå. I en skriftlig kommentar til NTB skriver hun at regjeringen vil fortsette arbeidet med å få finansiert arbeidet, uten å gå nærmere inn på hva det betyr.

– Jeg er skuffet over at Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt ikke har fått støtte fra EUs innovasjonsfond i denne omgang. Prosjektet på Klemetsrud er modent og godt forberedt, og vi vil nå fortsette arbeidet med å få finansiering, skriver Persen.

Gruppelederen for Høyre i Oslo bystyre, Anne Rygg, mener Ap nå må innfri valgløftet om 1,5 milliard ekstra til Klemetsrud for å igjen ha et håp om at det blir bygget.

– Jeg tror det er for tidlig å gi opp dette prosjektet. Vi merket oss i valgkampen at Ap ga et soleklart løfte til velgerne om 1,5 milliard ekstra for å realisere karbonfangst på Klemetsrud. Det så vi ingen ting av i budsjettet, så jeg håper dette blir et tema i forhandlingene Ap og Sp skal ha med SV i Stortinget, sier Rygg.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Anne Haabeth Rygg. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Høyre mener også de har løsningen på å sikre resten av finansieringsgapet, som er på mellom 2 og 3 milliarder dersom regjeringen skulle hoste opp 1,5 milliard ekstra som lovet i valgkampen: Et interkommunalt spleiselag.

– Vi har foreslått i bystyret, men ble nedstemt, at byrådet skal gå i dialog med kommunene på Østlandet om å få til et spleiselag for å få realisert dette anlegget. Jeg er lei meg for at byrådet ikke har ønsket å gjøre dette, men kun pekt på EU. Jeg håper Raymond vil snu seg rundt og vurdere andre løsninger for å realisere dette anlegget, gjerne i tråd med det vi har foreslått, sier Rygg, og avslutter:

– Nå må Raymond ta opp telefonen og ringe sine venner i Viken, og Kaski på sloss for Klemetsrud i Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen