Selv om det er støtte i Ap for en rusreform, er det uenighet i partiet om avkriminalisering av narkotika er veien å gå. Uten støtte fra Ap kan regjeringens rusreform gå en usikker framtid i møte.

Ap vil ha slutt på straff for tunge rusbrukere, men er skeptisk til regjeringens ønske om å gjøre narkotikabruk straffritt også for de rundt 90 prosent av narkotikabrukerne som ikke har rusproblemer, skriver Klassekampen.

Men i Oslo er partiets varaordfører klinkende klar:

Les også: Rusreformen lagt fram – helsesykepleierne reagerer: – Vi settes nærmest sjakk matt

– Hjelp, ikke straff

– Rusreformen må handle om å sikre hjelp, ikke straff, for alle rusbrukere. For sosialdemokrater er likhet for loven helt grunnleggende, sier Kamzy Gunaratnam.

Hun mener regjeringens foreslåtte rusreform skylder mye til Ap-nestoren Thorvald Stoltenberg. Han drev årelangt rettighetsarbeid for rusbrukere og satte ned Stoltenbergutvalget i 2010.

– Nå er tida kommet for at Arbeiderpartiet forvalter Thorvald Stoltenbergs arv og støtter rusreformen på Stortinget, sier Gunaratnam.

Dagsavisen mener: «Reformen kan bare virke positivt dersom det følger med penger, ressurser og faglig satsing»

Frykt for rekruttering

Hun får støtte både fra AUF og fra Bergen Ap, mens en rekke andre i partiet er bekymret for at rusreformen vil senke terskelen for narkotikabruk, særlig for ungdom. Blant disse er ordfører Hedda Foss Five i Skien.

– Jeg er livredd for at vi i vårt ønske om å ivareta de tunge rusmisbrukerne åpner for at flere rekrutteres inn i en ruskarriere, sier hun til Nationen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!