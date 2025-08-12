FNs spesialrapportør Albanese ber regjeringen slutte å snakke om «boikott» av Israel

FNs spesialrapportør Francesca Albanese har lenge vært tydelig på at Israel begår et folkemord i Gaza. Her fra møtet som ble holdt i Colombia 16. juli om krigen på Gaza. Foto: Fernando Vergara/AP

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her



– Jeg kan ikke se at Norge har en lovlig rett til å boikotte hele Israel. Den palestinske statsministeren mener også at vi ikke skal gjøre det.

Det sa statssekretær i forsvarsdepartementet, Andreas Kravik, etter FNs spesialrapportør Francesca Albanese snakket om sine funn i sin rapport om menneskerettighetssituasjonen i de palestinske områdene siden 1967. Dette ble gjort på Arendalsuka.