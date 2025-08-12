Håndplukket til Oslo Jazzfestival

Hannah Furberg har hatt en travel sommer. Forrige helg spilte hun på Øyafestivalen. Nå er hun klar for Oslo Jazz. Foto: Ingvild Haugan Shrivastava

– Alt begynte egentlig med at jeg gaula helt sykt mye som barn, forteller Hannah Furberg (22).

All gaulingen har ført til at hun og bandet nå er håndplukket ut til et av åtte talenter i årets Oslo Jazzfestival som går av stabelen denne uka, der jazzens rytmer tar over 20 ulike spillesteder rundt om i byen til og med lørdag.

Det er travle tider for Furberg og bandet. Sist fredag sto de på scenen i Tøyenparken under årets Øyafestival. Denne uka spiller de under jazzfestivalen, og til helga er det musikkfestivalen Pstereo i Trondheim som står på programmet.