Måtte spyle ned barna for å kjøle dem ned

Ingrid Liland, nestleder i MDG, mener norske barnehagebarn har fått for mye varme i sommer. Derfor ønsker hun nå handling. Foto: Eivind Tangen

– Alle bygg og anlegg i Norge er i utgangspunktet bygd for å holde på varmen, ikke stenge den ute. Med et stadig varmere klima og medfølgende ekstremvær, ser vi at vi må tenke helt annerledes.

Det sier Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), til Dagsavisen.