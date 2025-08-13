Måtte spyle ned barna for å kjøle dem ned
Både dårlig inneklima, asfalt og betong preger flere norske barnehager. Nå vil MDG ruste de opp med trær, jord og gress.
Ingrid Liland, nestleder i MDG, mener norske barnehagebarn har fått for mye varme i sommer. Derfor ønsker hun nå handling.
Foto: Eivind Tangen
Innenriks
– Alle bygg og anlegg i Norge er i utgangspunktet bygd for å
holde på varmen, ikke stenge den ute. Med et stadig varmere klima og
medfølgende ekstremvær, ser vi at vi må tenke helt annerledes.
Det sier Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne
(MDG), til Dagsavisen.