Fagbevegelsen har medvind

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Fagbevegelsen fikk servert en god nyhet i det ferske arbeidslivsbarometeret som YS presenterte tirsdag morgen under Arendalsuka. Her kan vi lese at flere arbeidstakere er positive til medlemskap i fagforeninger enn det som var tilfellet i fjor.

Men barometeret avslører også en rekke andre utviklingstrekk som bør bekymre fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene. En god nyhet altså, men flere dårlige også.