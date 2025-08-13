YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ser flere urovekkende trekk i arbeidslivet.
Foto: Ole Berg-Rusten, NTB
Kommentar
Fagbevegelsen har medvind
Arbeidstakere flest har blitt mer positive til fagforeninger.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Fagbevegelsen fikk servert en god nyhet i det ferske
arbeidslivsbarometeret som YS presenterte tirsdag morgen under Arendalsuka. Her
kan vi lese at flere arbeidstakere er positive til medlemskap i fagforeninger
enn det som var tilfellet i fjor.
Men barometeret avslører også en rekke andre utviklingstrekk
som bør bekymre fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene. En god nyhet
altså, men flere dårlige også.