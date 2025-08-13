Brorparten av kommunene sliter med å få tak i barnehagelærere

Andelen kommuner som melder om problemer med å få tak i barnehagelærere, har økt fra 43 prosent i 2023 til 55 prosent i 2025, viser KS' arbeidslivsmonitor for 2025.

Mest utfordrende er det fortsatt å få tak i sykepleiere. Av de 157 kommunene som har svart på spørsmålet, synes 81 prosent det er meget eller ganske utfordrende å rekruttere sykepleiere. Det er imidlertid faktisk et fall – fra hele 93 prosent i 2023. Andelen som sliter med å få tak i leger, har også falt kraftig.

Langsom økning i heltid

Gjennomsnittsalderen i kommunesektoren kryper faktisk sakte nedover – i 2020-undersøkelsen lå den på 44,6, i 2024 ligger den på 44,4 år. Totalt jobber 502.600 personer i kommunesektoren inkludert fylkeskommuner, og litt under halvparten av disse jobber i helse- og omsorg. De største stillingskodene ved utgangen av 2024 var «assistent», «fagarbeider» og «helsefagarbeider/hjelpepleier». Tre av fire ansatte er kvinner.

Andelen heltidsansatte i kommunene kryper på sin side langsomt oppover. I alt er nå 61,8 prosent av de ansatte i kommunene, mot knappe 50 prosent for ti år siden. Økningen har vært klart størst blant kvinnelige ansatte – der knappe 44,2 prosent hadde heltidsjobb i 2014, og 58,9 prosent har nå. Ser man på kommunesektoren som helhet er den gjennomsnittlige stillingsbrøken nå 84,3 prosent.

Fortsatt dårlige tider i helse

Det er imidlertid fortsatt noen sektorer som sliter mer enn andre. Helse og omsorg ligger samlet sett på 36 prosent heltidsstillinger, selv om turnusansatte er over snittet på 69 prosent. I kommunale barnehager er det kun 48 prosent heltidsansatte.

Heltidsprosenten varierer også rundt om i landet – i Innlandet er det kun 30,4 prosent av de turnusansatte i helse og omsorg som har heltidsstilling, mot hele 51,2 prosent i Finnmark.

Kommunene har også fått spørsmål om digitalisering. Hele 75 prosent har svart at de har en digitaliseringsstrategi, uten at dette innebærer en endring fra tidligere undersøkelser.

Få frigjør arbeidskraft

I løpet av de siste to årene har imidlertid gevinsten av digitaliseringen vært høyst blandet.

Hele 64 prosent har oppnådd forenkling av arbeidsprosesser i meget eller ganske stor grad.

Kun 46 prosent har oppnådd økt produktivitet i tjenesteproduksjonen.

Kun 32 prosent svarer at de i ganske stor grad har frigjort arbeidskraft til andre/nye oppgaver. Ingen av kommunene har svart at de oppnår dette i meget stor grad.

61 prosent har svart at de satte i gang tiltak for å øke KI-kompetansen blant de ansatte.

Alle landets 371 kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo har fått spørsmål i undersøkelsen, som ble tatt opp fra 3. april til og med 4. juni. 157 av de 356 kommunene og 11 av 14 fylkeskommuner har sendt inn svar på noen eller alle spørsmål.