Økonomer har ikke tro på rentekutt denne uken

– Verken inflasjonstallene eller regionalt nettverk gir grunn til å kutte renten nå, sier sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak i Sparebanken Norge til E24.

Avisen har spurt ti økonomer om de tror på rentekutt denne uken og hva de tror om renteutviklingen framover. Kun Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror renta blir satt ned denne uken.

– Det ender nok med kutt. På forventningsbasis kan Norges Bank rettferdiggjøre å vente til september, men risikobildet – spesielt for kronekursen hvor det er stor fare for at den styrker seg ubehagelig mye – tilsier at det bør kuttes nå, sier Andreassen.