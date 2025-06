Tre netter med dårlig søvn kan påvirke hjertehelsen din

At dårlig søvnkvalitet påvirker helsen er ikke et nytt fenomen. Nå har en gruppe svenske forskere avdekket hvordan bare tre netter med forstyrret søvn kan ha merkbar innvirkning på hjertehelsen vår.

Eksperter anbefaler at voksne får minst syv timer søvn per natt, men det er nesten uunngåelig å få mindre søvn enn anbefalt fra tid til annen. Tidligere forskning har blant annet vist at å ikke få god nok søvn jevnlig kan føre til dårligere mental helse, eller raskere aldring av hjernen. Nyere forskning viser at også kortvarig søvnunderskudd kan ha konkrete og målbare effekter – denne gangen på hjertet.

Inflammatoriske proteiner økte