Dette ville Bjørn Müller likt

Petter Baarli i spissen for Backstreet Girls hyllet bandets avdøde vokalist Bjørn Müller på Tons of Rock 2025. Foto: Mode Steinkjer

– Skål for Bjørn!

Rocke-Norge gikk i svart da Bjørn Müller, vokalist i Backstreet Girls, døde 18. november i fjor, 64 år gammel. Backstreet Girls som da rundet 40 år siden oppstarten i 1984, mistet sin karismatiske frontmann og norsk rock mistet en av sine aller fremste profiler ved siden av gitarist og bandgrunnlegger Petter Baarli.

«Bjørn Müller var en rockesanger i særklasse. Langt hår, lange bein og armer, to meter levendegjort rock & roll (…) Norsk rock ble aldri tøffere», skrev Dagsavisens Geir Rakvaag i Dagsavisens minneord om Bjørn Müller. På Tons of Rock ble det klart at to meter levendegjort rock & roll ikke forsvinner selv om mannen bak er borte.