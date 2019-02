Av: Aslak Borgersrud, David Stenerud og Frøydis Falch Urbye

Før jul fortalte Dagsavisen om den lille barnehagen Utsikten. Den ligger koselig til i en stor hage i Ekebergskrenten, men er liten og gammel.

Etter at den enorme Kværnerbyen barnehage ble bygget noen hundre meter unna har den lille Utsikten vært under press. Og i budsjettet for 2019 vedtok bydelen å spare inn 300.000 kroner ved å legge ned barnehagen.

Men torsdag var det nytt møte i bydelsutvalget, og der snudde flertallet. I hvert fall på en måte.

Må regne på nytt

I et forslag fra Ap, SV og MDG som ble vedtatt torsdag kveld står det at bydelsutvalget ber administrasjonen i bydelen om å regne på nytt, for å se om hvor mye det vil koste å drive barnehagen videre likevel.

De vedtok også å bestille en plan, der man vurderer bruken av arealet ved Utsikten til noe annet, for eksempel at andre barnehager i nærheten skal bruke tomta barnehagen ligger på.

– Barnehagene i indre øst er noen av dem som er dårligst stilt på blant annet uteområder, sier Agnes Viljugrein. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Viljugrein presiserer at vedtakene i bydelsutvalget ikke innebærer at Utsikten barnehage er reddet. Hun forteller at et forslag om å slå sammen Utsikten med Kværnerdalen barnehage strandet ettersom det ikke er mulig å fusjonere to barnehager som ligger på ulike adresser.

– Det vi har vedtatt er å be om at tallene blir gjennomgått på nytt, og viser det seg at tallgrunnlaget er feil, vil vi vurdere på nytt om vi skal gå inn for at Utsikten barnehage skal legges ned eller opprettholdes.

Ap-politikeren forteller at Utsikten uansett skal driftes frem til høsten, og at – om nedleggelsesvedtaket står – både ansatte og barn vil flytte til Kværnerdalen.

Hørt til slutt

– Jeg tenker at det var på tide at de våknet opp. Vi fortjener en bedre og grundigere prosess, sier Camilla Martin.

Hun er mor til et barn på Utsikten barnehage.

– Det er deilig å bli hørt, men det var litt sent. Tiden jobber jo imot oss.