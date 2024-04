Frykter kutt i Oslo-idretten: – Har ikke hørt noe

– Vi vet jo ikke om vi har penger. Jeg skal planlegge åtte uker med sommeraktivitet uten å vite om vi får penger eller ikke.

Det sier Thor Olav Delgado-Rodriguez. Han er daglig leder i Haugerud IF, et lokalt idrettslag som holder til nederst i søndre Groruddalen i Oslo, og arrangerer mye fotball, men også basket, dans, håndball, innebandy, orientering og en masse andre idretter for nærmiljøets unge.

Hver sommer arrangerer klubben Idrettssommer. Der får over tusen barn gratis aktiviteter og rundt 30 ungdommer blir ansatt til å drive dem. Det samme gjør en rekke andre idrettslag rundt omkring i Oslo. Kommunen har de siste årene satt av rundt 10 millioner kroner for å finansiere det.

Men i år frykter han at brorparten av pengene ikke kommer.

– Vi har fått signaler om at det ligger an til et kutt på 70 prosent, sier han til Dagsavisen.

Kutt på 70 prosent

Derfor har Delgado-Rodriguez, sammen med åtte andre idrettslag, skrevet et brev til byrådet. Dagsavisen møtte tre av dem utenfor rådhuset denne uka.

«Når vi da går inn mot en sommer med et kutt på 70 prosent på midler til sommeraktivitet ser vi på det neste året med sterk bekymring», skriver Oslo-klubbene. I brevet ber de byrådet om å forsikre dem om at satsingen vil fortsette.

«Dette arbeidet er helt avgjørende om vi skal nå målene med en tryggere by for alle», skriver lederne i Haugerud, Rustad/Abildsø, Stovner, Grorud, Klemetsrud, Oppsal, Bøler, Furuset og Ellingsrud. De ni klubbene utgjør store deler av østkantens breddeidrett.

De peker på at Oslos nye byråd, som består av Høyre og Venstre, har levert store løfter om satsing på idretten i Oslo.

I byrådserklæringen skrev byrådet at

De skulle legge bedre til rette for samarbeid om aktivitetstilbudet med frivillige organisasjoner og idrettslag

De skulle være en god og forutsigbar støttespiller, og jobbe for langsiktige samarbeidsavtaler

Støtte idrettens initiativ med å gi jobbmuligheter til ungdom

– Vi har ikke hørt noe siden, sier Delgado-Rodriguez.

Sommerjobber forsvinner

– Vi har åtte uker med gratis sommeraktivitet. 13 idretter gratis for alle som vil. Det er 1000 barn i aktivitet og 30 ungdommer i sommerjobb.

– Det er helt avgjørende. Ikke for oss, men for nærmiljøet og ungdommene våre. Vi er ofte den første prikken på CV-en. Det er deres inngangsbillett til arbeidslivet. Det er kjempeverdifullt for ungdommen, sier han.

Bare i Haugerud har det vært mellom 360 og 400 aktiviteter hver sommer de siste årene. Kuttet betyr at sommerjobbene forsvinner.

– Vi må prioritere barna, og det betyr at vi ikke kan ansette ungdommer i sommerjobb. Og at vi må nedskalere antallet aktiviteter. Det er nærmest et krav at vi skal ta alle samfunnsrollene i byen vår, men hvor er pengene til å gjøre det, spør Delgado-Rodriguez.

Thor Olav Delgado-Rodriguez er daglig leder i Haugerud IF. (Aslak Borgersrud)

Han mener en viktig del av det de driver med nettopp er forebygging.

– Hvis du har 30 ungdommer som går på tomgang i hver eneste delbydel i Oslo, så kan du tenke deg konsekvensene. Det er det vi jobber for å unngå. Jeg er redd for konsekvensene av å si nei til ungdommer som ønsker jobb. Vi har mye bedre oversikt over hva som rører seg i ungdomsmiljøene når vi har ungdom i jobb, sier han.

Også på Bøler frykter de konsekvensene av kuttet:

– Vi ser med skrekk på det politikerne gikk til valg på: Ungdomskriminalitet. Hvis ikke vi klarer å sysselsette ungdommer i byen her og ivareta de som står i fare for å falle utenfor, så er vi redd for at den bølgen vil øke, sier Marius Sigolsen, som er daglig leder i Bøler IF.

– Vi må garantere at barn og ungdom har noe å gjøre. Vi har 250 barn inne på en uke som er involvert i sommeridrett. Rundt 50 som jobber, forteller han.

Har ikke sett byråden

Det klubbene krever er forutsigbare rammevilkår. Altså å få vite hvor mye penger de får allerede i Oslobudsjettet som kommer i desember hvert år. Tidligere forteller Delgado-Rodriguez at de i noen år ikke har fått penger før i revidert budsjett som kommer i mai. Men de har i det minste fått noen hint om at pengene kommer til å komme. I år har de fått høre det motsatte.

– Vi kan ikke vente til en måned før sommeren før vi veit hva vi får å jobbe med, sier Delgado-Rodriguez i Haugerud.

– Vi kan ikke se at vi blir anerkjent for den jobben idrettslagene gjør av byrådet. Det avkortes penger for den jobben vi skal gjøre rundt i nærområdene, sier Sigolsen i Bøler.

– Har du sett noe til byråden på Bøler?

– Ingenting. Vi har ikke snakket med byråden, ikke sett byråden i media om idrettspolitikk. Det savner vi. Vi har lagt merke til at hun har vært på fotballtinget, men det er oss som jobber i byen hun må ha kontakt med, sier han.

Magne Brekke, som er generalsekretær i Oslo Idrettskrets, er enig med brevskriverne at dette er viktige penger.

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. (Oslo Idrettskrets)

– Dette har veldig stor betydning for enkelte idrettslag. Det ville vært tragisk hvis ikke det videreføres, sier Brekke til Dagsavisen.

– Har dere fått signaler om hvorvidt pengene kommer?

– Vi venter på et signal fra byrådet på at dette legger de inn. Jeg har snakket med idrettsbyråden. Hun har ikke sagt at pengene kommer, men heller ikke at de ikke kommer, sier han.

Brekke sier han håper på å få et signal i løpet av neste uke.

– Du tror pengene kommer?

– Fifty fifty? Jeg håper det, og blir veldig skuffet hvis de ikke kommer. Dette er jo definitivt en del av medisinen for. De sju millionene er jo «next to nothing» for Oslo kommune hvis de bare vil, sier Brekke.

Byråden svarer

Byråd med ansvar for idrett heter Anita Leirvik North, og representerer Høyre. Hun kan ikke overfor Dagsavisen bekrefte at idretten får pengene de ønsker seg. Samtidig er det vanskelig å ikke tolke henne i den retninga.

Anita Leirvik North (H) er byråd for kultur og næring i Oslo. Det innebærer også ansvaret for idrett, eierskap, reiseliv gravplasser og Oslo havn. (Aslak Borgersrud)

– Vi synes jo dette er kjempetiltak, sier hun.

– Jeg føler jeg har hatt en god dialog med idretten, og føler at det bør gi dem noe retning i hvor det bærer hen. Men jeg kan ikke lekke fra våre forhandlinger. Vi synes dette er veldig positivt og kommer tilbake til det i revidert budsjett, sier hun.

– Hvorfor kommer avgjørelsen så seint? Dette er jo nå i sommer, og så kommer pengene i revidert budsjett rett før sommeren?

– Jeg synes ikke det er en god ordning, så det håper jeg vi kan unngå framover. Men dette er budsjettet vi overtok, så skal vi prøve å gjøre så godt vi kan framover, sier hun.

