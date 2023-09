Mener Oslo-budsjettet er uansvarlig: – Det vil dessverre ta tid å snu dette

– Det er uansvarlig å bruke mer penger enn Oslo kommune har i inntekter. Det blir som når en familie drar kredittkortet. Det går bra en stund, man får til og med råd til mer i en periode. Men i lengden straffer det seg, sier Eirik Lae Solberg.

Onsdag la finansbyråd Einar Wilhelmsen og det rødgrønne byrådet fram sitt siste budsjett. Budsjettet er rekordstort, for første gang skal Oslo kommunes økonomi være på over 100 milliarder kroner. Men budsjettet legger også opp til et underskudd, på halvannen prosent.

Det mener Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat i Høyre, viser et uansvarlig byråd.

Sender regningen til innbyggerne

– Når byrådet for andre år på rad legger opp til negativ resultatgrad, med andre ord planlegger med et underskudd på driften av kommunen, viser det at byrådet har gitt opp å styre ansvarlig. Det vil dessverre ta tid å snu dette, sier Solberg i en kommentar til Dagsavisen.

– Dette er dessverre et eksempel på at dagens byråd ikke klarer å prioritere. I stedet sender de regningen for utgiftsveksten til innbyggerne og bedriftene og ber dem prioritere, sier han.

Solberg skal om kort tid sette seg ned med Venstre for å prøve å danne et nytt byråd for Oslo. Det nye flertallet, som vant valget 11. september, har nå tida fram til budsjettet skal vedtas i desember, til å gjøre endringer i det de rødgrønne har lagt fram.

Blant de kontroversielle sakene i budsjettet er skolen i Myntgata, som budsjettet setter av to milliarder kroner til. Tidligere har Høyre vært mot hele dette prosjektet. I tillegg øker byrådet eiendomsskatten for næring. Det reagerer også Høyre kraftig på.

Eiendomsskatt

– Nå ser vi at Aps løfter i valgkampen om at eiendomsskatten ikke skulle øke, var verdiløse, sier Eirik Lae Solberg.

– Det er blitt et mønster at Ap-byrådet bruker mer penger enn det har og finansierer det med skatteøkninger og bruk av fond, legger han til.

Høyres kommende byrådspartner, i hvert fall hvis alt nå går etter planen, er Venstre. Gruppeleder Hallstein Bjercke er klar i sin reaksjon på budsjettet:

– Dette budsjettet blir ikke vedtatt, sier han.

– Vi skal nå se grundig gjennom budsjettforslaget og vil se hvilke endringer som er nødvendig for å dra Oslo i en enda grønnere og mer liberal retning, følger Bjercke opp.

– Det går litt bedre enn man trodde

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) går overhodet ikke med på at budsjettet han har laget er uansvarlig.

– Dette har Eirik sagt hvert eneste år. Vi har levert trygg styring og gode resultater og stadig bedre tjenester til innbyggerne, sier han.

Wilhelmsen peker på at kommunen vanligvis ender opp med litt bedre resultater enn man kunne forutse på forhånd.

– Det som pleier å skje er at det går litt bedre enn man trodde, og investeringene går litt saktere enn man trodde. Dermed bruker vi ikke så mye penger, og så sitter vi igjen med et overskudd på slutten av året, sier han.

Han påpeker dessuten at det ikke er noe krav om at budsjettet skal gå i overskudd. Det er et mål.

Mener Høyre må kutte i velferden

– Raymond Johansen, dere har jo lovt å ikke øke eiendomsskatten. Likevel gjør dere det?

– På bolig. Helt riktig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet leverte onsdag fra seg budsjettet for 2024. (Heiko Junge/NTB)

Budsjettet legger opp til en eiendomsskatteøkning på næring, fra 3 til 3,9 promille. Byrådet kaller det en prisjustering.

– Jeg har vært veldig tydelig på at vi skulle ha Norges mest moderate eiendomsskatt. Nå har vi hatt en prisjustering på næringseiendom, ikke minst for å unngå at det kommer en ekstrem pukkel i 2027, sier han.

– Folk har oppfatta at dere har sagt at eiendomsskatten ikke skal økes?

– Jeg har vært veldig tydelig på at det har vært på bolig. Men opposisjonen får gjerne fjerne den, sier han.

– Får de da en tøff oppgave med å få budsjettet til å gå opp?

– Det betyr at de må kutte i velferden. Jeg kommer til å følge veldig nøye med, ikke minst på eierskapet til Hafslund. Det ligger jo enorme verdier der, som jeg håper ikke blir privatisert. De har jo prøvd på det tidligere, sier han.

Lykken bedre enn forstanden

– Eirik Lae Solberg, kommunen har lav gjeldsgrad og høy kredittrating. Hvordan er dette uansvarlig?

– Oslo kommune har alltid hatt trippel A-rating. Lavere gjeldsgrad er et resultat av at Oslo kommune de siste årene har fått store uventede inntekter på slutten av året. Det skulle bare mangle at noen av disse uventede inntektene blir brukt til å nedbetale gjeld. Hadde inntektene utviklet seg som byrådet har budsjettert med hadde gjeldsgraden vært rekordhøy. I dette tilfellet har lykken vært bedre enn forstanden, svarer Solberg.

Dagsavisen snakket med finansbyråden før han la fram budsjettet, og Wilhelmsen var da stolt av at kommunen har såkalt «trippel-A»-rating, og dermed regnes som en svært trygg låntaker.

Kommunen har nå en gjeldsgrad på 52 prosent, mot 58 prosent da de rødgrønne tok over. I inflasjonsjusterte tall er gjelda omtrent den samme som for åtte år siden.

Byrådets forslag til Oslo-budsjett 2024

Budsjettet er på totalt 100 milliarder kroner.

Av det er drift 78 og investering 22 milliarder.

Satsingsområder er særlig Ruter, pensjon, eldreomsorg samt skole- og idrettsbygg.

Eiendomsskatten foreslås økt fra 3 til 3,9 promille for næringseiendom.

Budsjettet skal vedtas i desember, av det nye bystyret som ble valgt 11. september.

