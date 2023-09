Brakvalg for Høyre åpner dører for privat velferdsgigant

1. november tar borgerlige byråder over kontorene i Oslo rådhus. Det kan bety bedre tider for private aktører i eldreomsorgen.

Da Høyre sist forlot byrådskontorene i 2015, var nesten halvparten av sykehjemsplassene drevet av kommersielle selskaper.

Når de nå skal ta over etter Ap-SV-MDG-byrådet, er det ingen kommersielle sykehjemsplasser igjen.

Nytt håp i Norlandia

Velferdsgiganten Norlandia har høye forventninger til hva et politisk skifte i hovedstaden kan føre til.

«Vi håper på et godt samarbeid med det nye byrådet til det beste for Oslos innbyggere, hvor vi igjen kan finne tilbake til den positive utviklingen vi så i eldreomsorgen i Oslo da det sist var sunt samspill mellom private, ideelle og kommunen, svarer kommunikasjonsdirektør i Norlandia Health & Care Group Arnfinn Nordbø.

Også andre steder i landet gir borgerlig seier håp om flere kontrakter i eldreomsorgen, ifølge Norlandia.

«Vi står klare til å bidra hvis flere kommuner ønsker å gi innbyggerne større valgfrihet og mer makt over eget liv, gjennom å enten konkurranseutsette sykehjem eller innføre fritt brukervalg i hjemmetjenestene», svarer Nordbø til FriFagbevegelse.

– Vi hadde gått konkurs

Det rødgrønne byrådet i Oslo har i løpet av sine åtte år ved makten tatt tilbake driften av alle de kommersielle sykehjemmene.

Samtidig har kommunen fortsatt å bruke kommersielle aktører til å levere hjemmetjenester til en del av byens eldre.

Nå håper kommersielle selskaper som Norlandia at det skal bli mer lønnsomt også å drive hjemmetjenester i hovedstaden.

Alle de tre kommersielle hjemmetjeneste-selskapene som leverer til Oslo, gikk med solide underskudd i fjor, viser årsregnskapene som FriFagbevegelse har gått gjennom.

De private leverandørene legger skylda på Oslo kommune og mener kommunen under det rødgrønne styret har gitt altfor dårlige betingelser.

– Norlandia hjemmetjenester hadde gått konkurs for lengst, hvis vi ikke var del av et konsern, sier kommunikasjonssjef i Norlandia Arnfinn Nordbø.

Nytt anbud på hjemmetjenester

Én uke etter kommunevalget gikk fristen ut for å levere inn tilbud på hjemmetjenester i Oslo for perioden 2024-28. Både de kommersielle og den ideelle leverandøren mener betingelsene for anbudet, er altfor dårlige og at kommunen, under det rødgrønne styret, ikke betaler nok til å dekke utgiftene.

Norlandia Hjemmetjenester valgte likevel å legge inn et tilbud, «etter mange runder med oss selv», opplyser konsernets kommunikasjonsdirektør, Arnfinn Nordbø.

Diakonhjemmet, som er en ideell stiftelse, har ikke levert tilbud fordi de ikke vil klare å fortsette med forutsetningene byrådet tilbyr, forteller styreleder i Diakonhjemmet Omsorg til FriFagbevegelse.

Helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz, mener det bør være en vekker for det sittende byrådet at ideelle Diakonhjemmet ikke blir med i konkurransen om hjemmetjenester i Oslo.

– Det er et tydelig signal til byrådet at de bør snu seg rundt, sier Hassan Nawaz til FriFagbevegelse.

Tror på Høyre

Både det ideelt drevne Diakonhjemmet og kommersielle Norlandia setter nå sin lit til at et nytt Høyre-ledet borgerlig byråd i Oslo vil betale bedre for tjenestene.

Diakonhjemmet håper et nytt byråd vil trekke anbudet som det rødgrønne byrådet har lagt opp til.

«Vi har forventninger om at et borgerlig flertall vil trekke anbudet og bedre rammevilkårene, slik Høyre har signalisert i valgkampen», skriver Ingunn Moser i Diakonhjemmet i en e-post til FriFagbevegelse.

Moser er styreleder i Diakonhjemmet Omsorg som arbeider med hjemmetjenester i Oslo.

Ap vil ikke stoppe prosessen

Avtroppende eldrebyråd i Oslo, Marthe Scharning Lund (Ap), vil ikke kommentere «hvordan Norlandia vurderer sine egne interne disponeringer».

Scharning Lund fastholder at avtalen Velferdsetaten har lagt fram, har bedre betingelser for de private leverandørene enn dagens avtale, som utgår våren 20

