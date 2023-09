KrF: Frister ikke å gå i regjering med Ap og Sp

På Politisk kvarter på NRK onsdag morgen uttrykte han sin misnøye over at Vestre ikke vil samarbeide med KrF i bystyret. Og mente at partiet heller burde se mot Sp og Ap, etter valget i 2025.

Han mente at et sentrumsparti som KrF burde se til begge retninger i det politiske landskapet.

– Hva tror du partileder Olaug Bollestad vil si om utspillet, og hvordan dette vil påvirke debatten i KrF?, ble han spurt om i Politisk kvarter.

– Det får Bollestad selv svare på, svarte Håbrekke.

Dagsavisen tok kontakt med KrF for å høre hennes mening, men Olaug Bollestad er bortreist, og i hennes sted svarer 1. nestleder Dag Inge Ulstein:

– Jeg kan forstå Øyvind Håbrekke sin frustrasjon over Oslo Venstre. Vi har en lang samarbeidstradisjon mellom de ikke-sosialistisk partiene i Oslo. Samtidig vil det lokalt alltid være ulike konstellasjoner. Det gjelder både i Oslo og andre byer, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

– Vi ønsker en ny retning og en ny regjering for landet vårt. KrF trivdes godt i regjering med Høyre og Venstre, og fikk mange viktige politiske gjennomslag. Det frister på ingen måte å gå inn i Ap/Sp-regjeringen. Regjeringen står langt fra KrF på en rekke områder, sier han videre.

