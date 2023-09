Vil danne byråd: – Det er mye vi vil reversere

Torsdag klokka tolv toget alle Oslos borgerlige partier inn i femte etasje på Høyres Hus. Den kommende byrådsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre var vert, og både Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og til slutt også Venstre møtte nokså presist opp for å sondere rundt et nytt byråd i Oslo.

I første omgang var møtet satt opp til å vare fra tolv til fem, men de fire partiene var ikke sikre på om de kom til å bli ferdig torsdag. Planen er å gjøre klart hvor mange partier som skal være med i et nytt byråd, før reelle byrådsforhandlinger da etter planen skal starte i neste uke.

På vei inn til møtet spurte Dagsavisen alle de fire delegasjonslederne om hva de var mest opptatt av å reversere, etter åtte år med Raymond Johansens byråd. Det kunne jo være noen sykkelveier å fjerne, rekommunalisering av søppelhåndteringa, eller noe annet røde eller grønne greier å bli kvitt.

Men verken Høyre eller Venstre var særlig reverseringskåte ved møtets start.

– Vi skal først og fremst utforme ny politikk. Reversering er ikke det første som står på agendaen, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Høyres delegasjon: Ordførerkandidat Anne Lindboe, byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og James Stove Lorentzen. (Aslak Borgersrud)

– Jeg er veldig lite glad i reversering. Jeg er glad i å kjøre fremover, mest, sier Venstres Hallstein Bjercke.

Vil reversere skatt og fikse veier

Fremskrittspartiets representant, derimot, nykommer Magnus Birkelund, hadde en lang liste over reverseringene han vil at det nye byrådet skal sette i gang med.

– Det er mye vi har mye vi vil reversere. Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten, rehabilitere veiene som har gått for lut og kaldt vann de siste årene, og vi ønsker å øke kvaliteten i eldreomsorgen og sikre valgfrihet i alle helse- og omsorgstjenester, sier Fremskrittspartiets Birkelund.

En annen nykommer, i hvert fall i Oslo bystyre, er Kristelig Folkepartis Øyvind Håbrekke.

– I 2023 er det på tide at en moderne flerkulturell by får en tros- og livsynsspolitikk. Vi er veldig opptatt av bedre eldreomsorg, mer fattigdomsbekjempelse og hjelp til barnefamilier, sier han.

Kristelig Folkepartis bystyrerrepresentant Øyvind Håbrekke. (Aslak Borgersrud)

– Er det reversering, da?

– Nei, men jeg bruker muligheten når du spør, haha.

– Vi gjør det vi har lovet velgerne å gjøre. Vi har fått flertall, da setter vi oss ned og snakker sammen, så skal vi finne løsninger. Det er det viktigste, sier Håbrekke.

Mange mulige byråd

Sonderingene er satt opp til rundt klokka fire i ettermiddag. Deretter skal de fire partiene finne ut av om de vil ha flere sonderingsmøter, eller om det bærer rett til ekte byrådsforhandlinger.

Det er fortsatt ikke kjent hva slags byråd vi ender opp med i Oslo. Blant alternativene kan være et flertallsbyråd med alle partiene, eller mindretallsbyråd med bare Høyre, eller Høyre, pluss Venstre og kanskje Kristelig Folkeparti.

Miljøpartiet de Grønne har også meldt seg på, og vil gjerne danne byråd med Høyre og Venstre. Men den døra har Høyre-topp Lae Solberg slengt ganske tydelig igjen, så langt.

Venstres delegasjon i sonderingene var Marit Kristine Vea, Hallstein Bjercke (i midten) og fylkesleder Grunde Almeland. (Aslak Borgersrud)

– Jeg er helt sikker på at et borgerlig flertall vil gi et borgerlig byråd, sier han.

I bystyret etter valget får nå Høyre 20 representanter, Venstre har 6, Fremskrittspartiet har 4, mens Kristelig Folkeparti har én enslig representant.

