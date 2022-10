Et tjuetalls butikker på Grünerløkka i Oslo er ulovlig søndagsåpne

– Ja, jeg vet at det ikke er lov med søndagsåpne butikker, men jeg forholder meg bare til arbeidslista og jobber når jeg er satt opp, sier butikkansatte Julie Bjørklund til HK-Nytt.

Hun måler opp en japansk bluse for å finne ut hvilken størrelse det er. Frøken Dianas Salonger selger nye og brukte dameklær fra 60- og 80-tallet. Bjørklund er fulltidsansatt i vintage-butikken og jobber innimellom på søndager.

– Det er hyggelig med søndagsåpne butikker, sier hun.

Julie Bjørklund har lang fartstid fra butikkbransjen. Nå jobber hun i en fulltidsstilling i Frøken Dianas Salonger, som også innebærer søndagsjobbing. (André Kjernsli/HK-Nytt)

Søndag 16. oktober gikk HK-Nytt innom et tjuetalls butikker i Markveien og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Alle disse butikkene er ulovlig søndagsåpne, ifølge lov om helligdager og helligdagsfred.

Noen utsalgssteder har lov til å holde åpent på søndager – såkalte unntak fra loven – blant annet dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter, blomsterbutikker og gallerier (se fakta i bunnen av saken).

Mange av butikkene på Grünerløkka var også stengt.

[ Vestre om statlig eierskap: – Å tjene penger på noe som er umoralsk eller uetisk er dårlig business ]

En del av turistløypa i Oslo

Vegard Øidvin jobber i Retro Lykke, en butikk som selger nye og gamle klær.

– Vi har søndagsåpent fordi vi er en del av turistløypa i Oslo. Om sommeren er halvparten av kundene våre fra utlandet, sier Øidvin.

Flere ansatte HK-Nytt snakket med har de samme argumentene. Men det er ikke automatisk slik at det lov til å åpne butikkdørene på søndagene selv om utenlandske og norske tilreisende strømmer til bydelen.

Typiske turiststeder kan søke Statsforvalteren om å få holde åpent, ifølge loven. Men det er bare kommuner – og ikke butikker, kjeder eller bydeler – som kan sende en søknad.

Oslo kommune har aldri søkt om å bli et såkalt typisk turiststed, opplyser seniorrådgiver Cathrine Lied Meyer i Statsforvalteren i Oslo og Viken.

[ Posten ansetter 200 varebilsjåfører fast ]

Julehandel i oktober

Den samme loven åpner opp for søndagsåpne butikker de tre siste søndagene før julaften. Lektorstudent og deltidsansatte Tilla Fosse (22) i Papaya i Markveien forteller at designbutikken har åpent for å gi kundene mulighet til en tidlig julehandel.

– Er du klar over at det ikke er lov til å ha søndagsåpent?

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg regner med at de som driver denne butikken, har en viss peiling på hva som er lov, sier Fosse.

Tilla Fosse har en 20-prosentstilling i Papaya, en butikk som selger vesker, smykker og klær. (André Kjernsli/HK-Nytt)

Mange av butikkene er medlem av Grünerløkka kultur- og næringsforening Visit Løkka. Foreningen har ingen politisk agenda om å endre loven om helligdagsfred og har ikke tatt et standpunkt om de er for eller imot søndagsåpent.

– Jeg er opptatt av at det skal være mulig for små bedrifter å drive lønnsomt innenfor loven, sier nestleder Inger Kristin Haugsevje.

Hun er også innehaver av bruktbutikken Vintage Wear som ikke hadde søndagsåpent. En annen butikk som holdt åpent var Sprell. På spørsmål om hvorfor leketøysbutikken var åpen, svarer daglig leder Christian Sogn Iversen i butikkjeden følgende:

– Vi har testet det ut et par søndager. Jeg vet ikke hvor mange. Grünerløkka er et spesielt sted med mye folk på søndager. Flere butikker holder åpent, sier Sprell-sjefen.

– Vet du at det ikke er lovlig?

– Noe lov er det vel, jeg tenker på søndagene i desember. Vår filial på Løkka var åpen fordi det er et behov for et aktivitetstilbud i nærområdet, sier Iversen.

– Vil dere fortsette å holde åpent på søndager?

– Jeg har bedt driftsavdelingen se på det, så får vi se, svarer daglig leder på telefon.

Les også: Rema 1000-konsept holder ulovlig åpent på søndager

Unge velger ikke vakter

Nestleder i Oslo Høyre, Merete Agerbak Jensen, var nylig ute i Avisa Oslo og sa at hun vil endre loven og gjøre det lovlig med søndagsåpne butikker i deler av Oslo sentrum.

Leder Mathias Lind Høyning (21) i ungdomsutvalget til Handel og Kontor (HK) Oslo og Akershus bor like i nærheten og går gjerne en søndagstur på Grünerløkka. Han er imot Høyres forslag.

– På søndager skal folk ha fri, slår Mathias Lind Høyning fast. (André Kjernsli/HK-Nytt)

– Vi trenger en annerledesdag som vi kan bruke til noe annet enn shopping.

– Men hva med studenter og unge som vil jobbe på søndager?

– De unge velger ikke når de skal jobbe. De blir satt opp på vakter, også søndager selv om de vil ha fri, sier han.

Høyning er redd for konsekvensene. Men søndagsåpne butikker må kollektivtrafikken styrkes og barnehagene holde åpent.

– Det blir et press på en rekke samfunnsfunksjoner, og søndagene blir alt annet enn rolige, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Tenker på miljøet

Geir Storli Jensen (MDG) mener det er unødvendig med søndagsåpne butikker. Lederen i bydelsutvalget i Grünerløkka er opptatt av de negative konsekvensene for miljøet dersom butikkene holder åpent sju dager i uka.

– Vi har allerede et massivt overforbruk i dag. Og forbruket ville bare blitt verre om vi skulle handlet på søndager også, sier Jensen.

– Butikkansatte skal få lov til å ha fri når andre har det, sier MDG-politiker Geir Storli Jensen. (André Kjernsli/HK-Nytt)

Flere butikkansatte HK-Nytt snakket med argumenterer for at Grünerløkka er en turistdestinasjon. MDG-politikeren er ikke enig.

– Oslo kan ikke defineres som et turiststed, sier han.

Men hvorfor holder butikkene åpent om søndager når det ikke er lov? Det er politiet som håndhever loven.

– Politiet vil foreta en konkret vurdering hvis vi mottar anmeldelser på slike forhold, og hver sak vil bli vurdert, skriver kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad i Oslo politidistrikt til HK-Nytt.

Hun understreker også at politiet må foreta strenge prioriteringer i forhold til hva de skal bruke etterforskningsressursene sine på.

Les også: LO-lederen ber arbeidsgiverne skjerpe seg og tilby hele stillinger

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette sier loven om åpningstider

Butikker skal være stengt søndager, helligdager og offentlige fridager som 1. og 17. mai

Dersom et utsalgssted bevisst bryter loven, kan det straffes med bøter.

Men det fins unntak fra loven. Disse utsalgsstedene kan holde åpent:

kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

salgssteder på campingplasser i campingsesongen

serveringssteder

salg ved auksjon

utsalg på typiske turiststeder godkjent av statsforvalterne

salg fra gallerier eller steder som i det vesentlige selger husflids- og suvenirvarer

salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser

butikker på flyplasser

fra produksjonssteder som er tilrettelagt for turisme

Kilde: Lov om helligdager og helligdagsfred

---

---

Dette sier arbeidsmiljøloven om søndagsjobbing

Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Arbeidsmiljøloven

---

---

Disse butikkene holdt åpent søndag 16. oktober

Papaya

Pickles

Mitt lille hjem

Ask og Embla

Retro Lykke

Frøken Dianas Salonger

Sprell

Robot

Hasla

Past Vintage, Livid

Lillefot

Manillusion

Ganni

Prisløs

Fontana Kjøkken

The Body Shop

Tint

Vila

Velouria Vintage

Zusanna G

Innom

Småspor

Listen er neppe uttømmende. HK-Nytt kartla ikke hele Grünerløkka.

---