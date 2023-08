Rekordlav oppslutning for Ap i Oslo i ny måling

Det er det laveste Norstat har målt partiet til i Oslo for Aftenposten, og det laveste som finnes i Poll of polls oversikt over målinger tilbake til 2009. Ap faller 3,9 prosentpoeng fra forrige måling. Det er mer enn feilmarginen.

– Det begynner å haste for Arbeiderpartiet hvis de skal snu dette her, sier Mads Motrøen, senior prosjektleder i Norstat.

I målingen er det borgerlig flertall. SV går fram 2,1 poeng til en oppslutning på 12 prosent. MDG står på stedet hvil på 11,8, mens Rødt faller 0,1 poeng til 6,8.

Hele målingen (endring fra forrige måling i parantes): R: 6,8 (-0,1), SV 12 (+2,1), Ap 15,2 (-3,9), MDG 11,8, Sp 1,1 (+0,2), KrF 1,5 (+0,4), V 7,5 (+1,3), H 36,2 (-1,1), Frp 5,3 (+0,5), INP 1 (-0,5), Andre 1,5 (+1).

Målingen er utført mellom 8. og 13. august og 997 personer er spurt. Feilmarginen er på 3,1 prosentpoeng.

Nærmer seg Høyre

På VGs kommunemåling har imidlertid Arbeiderpartiet minket avstanden til Høyre med 3,1 prosentpoeng siden mai. Nå er avstanden 5,7 prosentpoeng.

På VG-målingen får Høyre 28,4 prosents oppslutning, mens Ap får 22,7. Sammenlignet med forrige måling går Høyre tilbake 1,4 prosentpoeng, mens Ap øker med 0,7.

– Tallene viser at vi er på vei opp, og at Høyre er på vei ned. Vi har tettet gapet til Høyre med en tredel. Det er en god posisjon for Arbeiderpartiet når valgkampen akkurat har startet for fullt, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

Frp øker mest

Størst framgang får imidlertid Frp som vokser 2,5 prosentpoeng, til 11,9 prosent. Rødt går tilbake etter solbrille-saken og får 3,8 prosent, ned 0,6 prosentpoeng.

VGs kommunemåling i sin helhet: Rødt 3,8 (-0,6), SV 8,4 (+1), Ap 22,7 (+0,7), Sp 8,7 (uforandret), MDG 5 (+0,8), Krf 3,5 (+0,2), V 3,8 (-1), H 18,4 (-1,4), Frp 11,9 (+2,5), Andre Partier 2,2 (-0,9).

1002 personer er spurt i undersøkelsen som er gjort mellom 9. og 14. august. Feilmarginen ligger på 2/3 prosent prosentpoeng.

