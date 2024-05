– Folk kontakter oss når de havner i en krise

– Det begynner gjerne med nysgjerrighet, at man kanskje har lyst til å prøve noe nytt – være med på et tippelag eller lottospill for å skape litt ekstra spenning i hverdagen. For noen personer i noen situasjoner i livet, så kan denne spenningen treffe ganske hardt, og noen kjenner at de får litt mer rush enn det som man kanskje burde av disse spillene, sier Magnus Pedersen, politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge.

Spillavhengighet Norge hjelper hvert år folk som opplever å ha blitt spillavhengige. I 2023 mottok organisasjonen 937 nye henvendelser. Dette utgjør en økning på 176 flere henvendelser fra 2022 til 2023 for organisasjonen.

Magnus Pedersen er politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge. (Privat)

– Når folk tar kontakt er de ofte i en krise, og da er det helt avgjørende at de får den hjelpen de trenger så raskt som mulig. Hos oss kan man få snakke med en person som forstår hva den som sliter går gjennom fordi de har vært i samme situasjon selv sier Magnus Pedersen.

Per i dag har Spillavhengighet Norge mange frivillige som passer krisetelefonen.

– Vi prøver å tilpasse tilbudet. Det viktigste er at vi har personer med erfaring som kan si at «hei, jeg vet hvordan du har det for jeg har vært der selv». De kan lettere overbevise at det er viktig at de enten får mulighet til å følge vedkommende som ringer individuelt, eller be dem komme til en fysisk selvhjelpsgruppe.

Frivillige

I noen av samtalene organisasjonen har hatt med spillavhengige har de stilt et spørsmål om intensiv døgnbehandling: dersom det eksisterte, ville de ha benyttet seg av dette? Her svarte de aller fleste kategorisk ja.

– Har dere kapasitet til å ha noen som kan sitte og ta telefonen så å si nærmest 24-7?

– Nei, selv om flere frivillige er aktive på kveldstid, så er vi ikke helt der at vi klarer å ha hjelpetelefonen åpen på kveldstid. Men vi har en gjeng med fantastisk motiverte frivillige som har vært der selv og ønsker å hjelpe andre, de mottar e-poster og besvarer dem så snart vi har mulighet. Dette er folk som vet at når du går på den kvisten klokka 03.00 på natta og velger å ta kontakt, da er det avgjørende at man får svar så fort som mulig dagen etterpå.

I oppfølgingen er fysiske møter aller best forklarer Pedersen. De har selvhjelpsgrupper flere steder i landet. Men digitale møter har også vist seg å fungere godt.

– Det viktigste er at du møter folk som vet hva du sliter med. Avhengighet er knusende tungt å gå gjennom alene. For du kjemper mot alle normene i samfunnet, du kjemper mot spillbransjen og du kjemper mot deg selv når du er avhengig. Ofte klarer ikke folk å la venner og familie få lov til å slippe inn på seg med en gang. Og da er det bedre å komme til oss først, sier Magnus Pedersen.

Kasino verst

Nøyaktig hva som gjør at enkelte blir ekstra tent av å spille, vet ikke Magnus Pedersen. Men hos Spillavhengighet Norge har de mye kunnskap om hva som skjer når en person først blir avhengig.

NETTSPILL Å vinne jackpot trigger mange til å satse mer en de burde. – En farlig fristelse, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. (Heiko Junge/NTB)

– Tilhører man den gruppa som får litt ekstra tenning av spill kan det føre til at de tester mer aggressive spill, kanskje spill der de kan tilegne seg penger ved å bruke sportskunnskapene sine, for eksempel ved å gå fra lotto til oddsen.

– Mange vil si at dette blir en hobby de kan tjene penger på?

– Ja og går man på en seier eller to, er veien kort til å tenke at dette er en god idé og at det er verdt å satse hardere. Da kan det hende man beveger seg over til det som er den farligste gruppa, nemlig kasinospill på nett, sier Magnus Pedersen.

– Hvorfor er nettkasino så farlig?

– Fordi der finnes det tusenvis av nettsteder som helt umiddelbart tilbyr det vi vil karakterisere som farlige spill. Det skumle med disse spillene er at de er spesialdesignet for å treffe oss på de rette plassene i hjernen, gjøre oss kjempeinteresserte sånn at vi føler at vi vinner selv når vi taper, forklarer Magnus Pedersen.

---

Fakta for spillavhengighet i Norge i 2023

• Hovedtyngden av henvendelser kommer fra menn, 559 menn og 368 kvinner

• De fleste kontakter oss på e-post og telefon, 432 henvendelser på e-post og 419 fra telefon

• Det var flest spillere som kontaktet oss i 2023, 594 spillere og 278 pårørende

• Snittalderen på de som kontakter organisasjonen er på 36 år

• Flest henvendelser kommer i januar, august og november

• Følgende fylker topper på henvendelser: Oslo, Viken, Vestland og Troms og Finnmark.

Kilde: Spillavhengighet i Norge

---

Farlige fristelser

De aller fleste vil på ett eller annet tidspunkt tenke at OK, nå er det nok og vil ønske å slutte og spille. Det vil ikke kasinoene ha noe av.

– Når folkene bak spillene ser at nå har du lagt igjen en del penger, og du bestemmer deg for at nå vil du ikke spille mer, så kommer de inn fra siden med et tilbud om bonuser, litt gratis-spill og sånne ting som gjør at du føler at det ikke er noen risiko å spille litt mer, men bare er vinn-vinn. Slik bygger de en relasjon til deg, kall det gjerne kundeservice. Men for de som taper penger er det jo det stikk motsatte. Dette er folk som hjelper å ødelegge livet ditt, sier Magnus Pedersen.

Du skal ikke lenger enn til panteautomaten i butikken før du møter på tilbud om lotteri og andre typer spill.

– Spillmarkedet i Norge er regulert og det finnes flere spill som er både veldig lovlige og høyt verdsatt. Men, for den som har et avhengighetsproblem er det likevel en kjempeutfordring, fordi du får påminnelser uansett hvor du er. Det blir uhyre tungt å holde seg spillefri når lokkematen er overalt og lett tilgjengelig. Det blir som direkte meldinger rett inn i hjernen omtrent sånn: «hei, husker du da du nesten vant jackpot, hvor digg det var? La oss prøve det igjen!», sier Magnus Pedersen.

Vil forby reklame

Spillforsk ved Universitetet i Bergen gjennomfører undersøkelser om pengespillproblemer i befolkningen hvert fjerde år. I 2023 konkluderte de med at det er 23.000 spilleavhengige og 93.000 personer i faresonen for å utvikle spilleavhengighet i Norge.

Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge vil likevel ikke ha forbud mot spill.

– Nei, vi vil ikke forby, men at det begrenses. Det finnes altfor stor tilgang på en god del spill. Ta for eksempel Norsk Tipping, de har over 400 forskjellige kasinospill inne i sitt sortiment. Samtidig hevder de at de skal opptre ansvarlig. Vi ønsker ikke å forby denne virksomheten, men vil ha forbud mot markedsføring.

– Mange lotteri-inntekter går til veldedighet, er det likevel problematisk?

– Det er på en måte målet som helliger midlene. Men for den som er spillavhengig, så kan jo dette være en menneskelig ruin. Vi opplever at folk flest har mer kompliserte økonomiske utfordringer i dag enn tidligere, at når det først går galt så er de er mye lenger nede, og det krever mye mer for å få dem ut av krisen enn tidligere.

