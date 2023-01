Rødt: – Moralsk forkastelig av Ruter

– Dette er pinlig, både av Ruter og Oslo kommune, at de inngår en avtale med et firma som har hovedkontor i et okkupert land, sier gruppeleder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Moralsk forkastelig

– Det er moralsk forkastelig, sier han.

Ruters pilotprosjekt i Groruddalen, hvor selvkjørende kjøretøy kan plukke opp kunder på bestilling, kommer snart til Oslo.

– Vi planlegger å sette i drift en flåte på opptil femten kjøretøy. Disse vil operere innenfor et avgrenset område i Groruddalen, og betjene dette området som en fleksibel bestillingstjeneste.

Dette skriver Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding denne uka. Der tegner han en storslagen plan hvor ubemannede kjøretøy skal kjøre Groruddalen på kryss og tvers og plukke opp folk der de bor, og kjører dem dit de vil.

Ruter nå har en avtale med et dansk selskap som heter Holo, som igjen har en avtale med Mobileye, som skal levere teknologien.

Og dette er stridens kjerne. Mobileye har hovedkontor i Jerusalem som ligger i Israel.

Siavash Mobasheri er leder av rødt i Oslo. (Vidar Ruud/NTB)

– Jeg var ikke klar over dette før Dagsavisen oppdaget det, sier Siavash Mobasheri.

Bystyret har tidligere vedtatt at Oslo kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten.

– Vi har fått tydelige forsikringer om at byrådet skal jobbe for at Oslo kommune bruker sin innkjøpsmakt til å sikre at varer og tjenester som anskaffes er i samsvar med internasjonal folkerett. Det burde vært en selvfølge, likevel gjør de det nå, sier han.

Han nevner den spanske trikkeleverandøren CAF, som leverte de nye trikkene i Oslo, som et eksempel.

– Riktignok gikk CAF inn i de okkuperte områdene etter at avtalen med Oslo var signert, sier han.

– Israels opptreden på de okkuperte områdene og deres trakassering av sivile palestinere har økt. Daglig fengsles barn og palestinere jages ut fra sine hjem og drepes. Daglig ødelegges palestinske avlinger og palestinere nektes rent vann, strøm, mat og medisin. Da har Oslo, som er en solidarisk hovedstad, et ansvar for å få slutt på denne umenneskelige politikken, og ikke forsterke det gjennom handel, forteller Mobasheri.

Utforske nye tjenester

Ruter er forelagt kritikken fra Siavash Mobasheri, og de sier at de har hatt en helhetlig vurdering av Mobileye.

– Vår forsknings- og utviklingspartner Holo samarbeider med teknologiselskapet Mobileye (eid av Amerikanske Intel, ble børsnotert på den amerikanske børsen i høst). Det er blitt gjennomført en aktsomhetsvurdering (i henhold til åpenhetsloven) av verdikjeden og det er ikke avdekket konkrete utfordringer som må følges opp hos Mobileye. Dette pilotprosjektet har begrenset varighet, men vil bidra til utviklingen av fremtidige tjenester som vil gjøre kollektivtilbudet i fremtiden enda mer attraktivt, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen til Dagsavisen.

– I Groruddalspiloten får vi mulighet til å utforske nye tjenester med en av de beste leverandørene innen selvkjøring, legger han til.

Dårlig idé

Mobasheri synes det er latterlig og dumt at byrådet, gjennom Ruter har inngått en slik avtale.

– Når vi ser på all dokumentasjon som foreligger om Israels brudd på en rekke internasjonale lover, er det uforståelig for oss i Rødt at Ruter inngår en avtale i strid med bystyrets vedtak og egne etiske retningslinjer. Det er svært alvorlig.

– Både den internasjonale domstolen i Haag og FNs sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosettingene på vestbredden er ulovlige og utgjør brudd på folkeretten, sier Mobasheri.

– Vi vil kreve en tydelig forklaring fra ansvarlig MDG-byråd Sirin Stav. Det kan virke som om byråden ikke har kontroll på hva Ruter driver med når den typen alvorlige feil skjer flere ganger, sier han.

Rødt mener nå at Ruter bør umiddelbart bryte avtale med Mobileye, og se seg etter en annen leverandør.

Men Rødt vil helst skrote hele pilotprosjektet med selvkjørende busser.

– Dette er ikke hva vi trenger. Dette ble prøvd i 2019, uten suksess, og de bussene er nå å finne på Teknisk Museum, sier han.

– Hele prosjektet er en dårlig idé. Og det er ikke riktig at Ruter skal bruke 100–150 millioner kroner på dette, kort tid etter at hele kollektivtilbudet sto i fare for å bli rasert på grunn av dårlig økonomi etter pandemien, sier han.

Rødt er mer opptatt av å styrke det eksisterende kollektivtilbudet i Groruddalen med flere avganger, ikke minst på tvers av Groruddalen.

– Selv om Ruter får midler både EU (60 millioner kroner) og Enova (17,5 millioner kroner) er det snakk om store kostnader her. Og de kostnadene er det de reisende som må ta i form av altfor høye billettpriser, sier han.

