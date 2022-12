Høyre lover mangedobling av elbil-ladere med privat hjelp: – Går uforståelig treigt

– Det går uforståelig treigt.

Det sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre og opposisjonsleder i Oslo bystyre til Dagsavisen. Temaet er utbygging av kommunale elbil-ladere. Tall fra byrådets tertialrapport viser at det fram til september i år ble bygget bare ti nye ladere i Oslo. Det er i dag registrert 80.000 elbiler i byen.

– Da er det på tide å prøve noe nytt, som kan gå raskere og spare kommunen for penger, sier han.

Løsninga: Få inn private. Ved å sette ladeutbygginga på anbud håper han på at kapitalismen skal få fart på sakene.

– Vi ser for oss at kommunen inngår avtaler med private aktører som får mulighet til å bygge ut ladestasjoner både på kommunale parkeringsplasser og lage noen større utbyggingsområder som vi har hatt på Tjuvholmen. De vil ta seg betalt for dem og på den måten tjene penger på det, sier Lae Solberg.

Mener det blir flertall

Lae Solberg og Høyre har levert inn et privat forslag om dette til bystyret. Forslaget påstår han at skal få gjennomslag, til tross for at det privatiseringsskeptiske byrådet har flere stemmer enn han i bystyresalen.

– Det ligger an til å bli flertall. Arbeiderpartiet har programfestet at de skal bygge ut ladestasjoner i samarbeid med private. Miljøpartiet De Grønne har programfesta at de vil tilrettelegge for private. Så jeg håper jo at det skal være mulig å få gjennomslag for dette helt nødvendige grepet.

– Haha, det er jo bare jug. Det blir ikke flertall for dette!

– Det er ikke jug, men jeg er optimist. Jeg tar dem på alvor, flirer Lae Solberg.

– Men jeg har ikke spurt dem, det har jeg ikke gjort, legger han til.

[ Frykter at økonomisk krise bremser elbil-utrullingen i EU ]

Kan bli dyrere lading

Dagsavisen har de siste årene skrevet flere artikler om hvordan ladeutbyggingen har gått treigere enn planlagt. Og at Høyre har klaget på takta. Målet har stort sett vært å bygge 200 i året de siste åra. På et tidspunkt snakket man om 10.000 ladeplasser innen 2020. Uten at det var et klart mål. Men det er ingen tvil om at utbygginga har gått sakte.

Ifølge et svar som finansbyråd Einar Wilhelmsen ga på et skriftlig spørsmål i november er det nå 2184 ordinære kommunale ladepunkter i Oslo.

Samtidig er det ikke ambisjonene eller finansieringa det har stått på.

– Hvorfor skulle det bli lettere for private å bygge ut fort?

– Erfaringen viser at private som ser muligheten til å tjene penger gjør ting raskere enn offentlige instanser. Det ser vi på veldig mange områder, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre ønsker flere elbil-ladere i Oslo. (Gorm Kallestad/NPK)

– Her må man grave opp veier for strømmen, få godkjennelse fra planmyndigheter. Sånt tar tid?

– Joda, private aktører kommer også til å ha utfordringer, men de kommer til å ha en helt annen innsatsvilje, for de ser muligheter til å tjene penger på å lade bilene til Oslofolk. De vil ha en sterkere motivasjon til å overvinne utfordringene.

– Det blir dyrere å lade, da?

– Det vil koste mer å lade. Men jeg tror de fleste vil sette pris på å ha muligheten. Så må vi huske på at også byrådet foreslår en ganske kraftig økning i ladeprisen. Innspillene vi har fått tyder på at det viktigste er å få etablert nye ladestasjoner.

[ SV-topp ut mot Ap og Rødt: – Jeg stiller spørsmål ved hvor dypt feminismen deres stikker ]

Lover mangedobling

Uansett er det lite som tyder på at han faktisk får med seg bystyreflertallet på dette forslaget. Dermed må det forstås som et valgkamputspill. Eirik Lae Solberg kan fort bli byrådsleder i Oslo etter valget neste høst.

– Hvor mye raskere vil utbygginga gå hvis Høyre vinner valget?

– Ja, vi vil følge opp dette hvis vi vinner valget. Vi er nødt til å få en raskere utbygging enn det det rødgrønne byrådet har fått til.

– Hvor mye raskere?

– Dramatisk mye raskere. Men jeg har ikke lyst til å sette noe konkret tall.

– Å, kom igjen a! Nogen lunde?

– Kommunen har satt en ambisjon om 200 i året. De er ikke nærheten av å målet. Vi bør i hvert fall ha en ambisjon om å etablere betydelig mer enn de to hundre. En mangedobling av det vi har sett i det siste, sier han.

– Jeg skal få til dette her, legger han til.

[ Kan bli slutt på ladeforvirring: – Det er jo ufattelig klønete ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen