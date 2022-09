Kan bli slutt på ladeforvirring: – Det er jo ufattelig klønete

EU vedtar snart at alle lade-apper skal kunne brukes på alle ladestasjoner for elbil. Det vil gjelde i hele EU og i Norge. Men ikke før 2027.

– Men det er ikke noen grunn til å vente med dette i Norge, sier Thor Egil Braadland til Dagsavisen.

Braadland er myndighetskontakt i NAF, og forteller at han har reist i skytteltrafikk mellom Norge og Brussel i forbindelse med vedtaket.

Vanlig i Sverige

«E-roaming» betyr at elbil-ladestasjoner skal lade biler også med konkurrentenes apper. I dag er det vanlig at elbilister har så mye som 10–15 forskjellige apper på telefonen for å lade bilen hos forskjellige ladeleverandører.

– Det er jo ufattelig klønete. Hvis bankkortet ditt går ut på dato må du nå inn i alle appene og oppdatere, sier Braadland.

Nå håper Braadland og NAF at den rødgrønne regjeringa skal innføre et nytt regelverk allerede nå, i stedet for å vente på EU. Det skal komme en ny ladestrategi fra regjeringshold i år. Han forteller at dette allerede er innført i Sverige.

– Der truet myndighetene med å innføre pliktig e-roaming. Så da bare gjorde operatørene det, sier han.

Intet farvel til ladebrikka

I dag bruker de fleste ladeoperatørene sin egen kombinasjon av app og ladebrikke. Muligheten til å betale direkte med bankkort er fortsatt uvanlig. EU kommer mest sannsynlig også til å vedta at bankkort blir pliktig betalingsmiddel, ifølge Naf.

– Framover kommer nok kortleser til å bli standard. Til slutt ender vi opp med «plug and charge», hvor du bare setter inn ladepistolen, og så ordner bilen og ladepumpa opp seg imellom, sier han.

– Hva med ladebrikkene? Skal de fortsatt være med oss?

– Det bestemmer ladeselskapene. Noen er glad i brikker, noen er glad i appene sine. Og så er det folk som sverger til bankkort. Men dette betyr ikke nødvendigvis et farvel til brikken, sier Braadland.

Det nye regelverket skal etter planen vedtas i EUs Transportkomite 3. oktober, og av EU-parlamentet 19. oktober.

