SV-topp ut mot Ap og Rødt: – Jeg stiller spørsmål ved hvor dypt feminismen deres stikker

Oslo bystyre så ut til å få møter på dagtid i stedet for kvelden i 2023. Så blandet de mannlige gruppelederne seg. Dermed blir det ikke sånn likevel.

Dagsavisen skreiv nemlig et intervju med ordfører Marianne Borgen for et par uker sida. Der fortalte ordføreren at hun hadde ledet en arbeidsgruppe av partiene på Rådhuset. De hadde konkludert med at bystyret skal legge om fullstendig på møtetidspunktene framover: Den gamle tradisjonen med møter onsdag kveld skulle skrotes, og erstattes av møter på dagtid.

Representantene får uansett kompensert fraværet fra jobben, og dette skulle gjøre det lettere å være småbarnsmor og delta aktivt i politikken samtidig. Arbeidsgruppa har bestått av 7 kvinner og 3 menn.

Nå er saken hos Forretningsutvalget. Der sitter gruppelederne i Oslo-partiene. Og de er stort sett menn. 9 av 11, faktisk. Dermed er saken snudd. Nå er det ikke lenger flertall for dagtidsmøter.

Snuoperasjon

– Når ei kvinne får barn er det mye mindre sannsynlig at de blir valgt og får ledende posisjoner. Det er vanskelig for særlig småbarnsforeldre å delta i, og bli værende i folkevalgte verv, sier Ola Wolff Elvevold.

Han er gruppeleder i Oslo SV og er svært skuffa over kollegene på rødgrønn side i Oslo-politikken.

– Det har sett lovende ut. Det så ut til at det var et flertall for å prøve dagtidsmøter i ti måneder. Men nå i siste sving ser det ut til at det kan bli vesentlig utvanna, sier han.

– Ap, og kanskje enda mer overraskende, Rødt, går i kompaniskap med Høyre og danner flertall for å gjøre det bare på annethvert møte, sier han irritert.

– Det er et stusslig kompromiss. Skal vi gjøre det, må vi gjøre det ordentlig, sier han.

Nå ligger saken hos gruppelederne i Forretningsutvalget, før den havner i bystyret på ett av møtene i desember. Planen er å legge om opplegget fra og med første møte i 2023.

– Når Rødt og Ap går sammen med Høyre for å utvanne det her … jeg stiller spørsmål ved hvor dypt feminismen dere stikker, sier han irritert.

Handler mer om livssituasjon

– Du mister noe på kveld, så er det noen andre som ikke kan på dagtid og får det til å passe med jobb og studier. Dette er et kompromiss, sier Andreas Halse, som er gruppeleder for Oslo Ap.

Pressekonferense om Aps møte om Fornebubanen Gruppeleder Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti. (Annika Byrde/NTB)

Han forteller at partigruppa har hatt et par runder på dette. Men at det var ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, hvem som mente hva. Aps gruppe består for øvrig av ni menn og fire kvinner.

– Det handler gjennomgående litt mer om livssituasjon enn om kjønn, sier Halse.

Halse forteller at som barnefar var det å være så mye borte fra familien på kveldstid den suverent viktigste årsaken til at han selv brukte lang tid på å bestemme seg for om han ville ta gjenvalg i bystyret.

– Så hører jeg andre som sier de har obligatorisk undervisning, eller at det ikke går an å ha et normalt arbeidsliv hvis alt er på dagtid. Vi prøver å finne et kompromiss rett og slett, sier han.

Innbyggerne er viktigere

Heller ikke det feministiske partiet Rødt falt ned på dagtid-løsninga. Rødts gruppeleder, Siavash Mobasheri, forteller at det er bitte litt delte meninger internt i gruppa deres. Men de har landet på å være med på en test hvor halvparten av møtene er på dagtid.

Siavash Mobasheri, gruppeleder i Oslo Rødt. (Mina B. Ræge)

– Vi har vært kritiske fra begynnelsen av. Vi synes det er umusikalsk at vi folkevalgte skal gi oss selv det privilegiet det er å gjøre jobben og møtene lettere for oss. Vanlige ansatte har jo ikke den fleksibiliteten, sier han.

– Det vi vil er ikke først og fremst å legge til rette for at politikerne får en lettere hverdag. Det er viktigere at innbyggerne i Oslo har muligheten til å følge med på, og delta i møter der politikken blir vedtatt, sier Mobasheri.

– SV antyder at feminismen deres ikke stikker så dypt?

– Da vil jeg stille spørsmålet tilbake. Hvor dypt stikker feminismen til SV når det gjelder vanlige ansatte?

– Er det ikke litt påfallende at arbeidsgruppa, med flertall av damer, vil ha møtene på dagtid, mens gruppelederne, med flertall av menn, ikke vil det?

– Jo da, det kan du godt si. Men det vi lander på er forankra i partigruppa. Personen som møter i forretningsutvalget, om det er han, hun eller hen, har ikke noe å si. Personen skal følge Rødts politikk, sier Mobasheri.

