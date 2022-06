Raymond Johansen: – Jeg er glad vi i dag kan si at Fornebubanen skal bygges

Raymond Johansen startet pressekonferansen med å skru tiden tilbake ett år, og peke på årsaker til at Fornebubanen har blitt dyrere.

– Vi måtte trekke i nødbremsen, sa byrådslederen.

Byrådslederen pekte på at grunneierne nå kommer med 2,1 milliarder kroner ekstra. Det gjør at den totale summen fra grunneierne er oppe i mellom 4 og 5 milliarder kroner.

Det betyr at Oslos del av regningen nå blir 2.5 milliarder lavere, mener Raymond Johansen.

– Grunneierne kommer til å måtte betale vesentlig mer av regningen på Fornebubanen, men de får også en enorm gevinst. Verdien på tomtene deres stiger kraftig i verdi når Fornebubanen bygges, sa byrådslederen.

– Vi er helt sikre på at Fornebubanen skal bygges, og det uten at Oslo kommune brekker nakken.

Sirin Stav: – Nå åpner vi et nytt kapittel

– Den siste tiden har vi stått i en dramatisk situasjonen, der vi ikke har vist om vi ville bli enige om en av de viktigste kollektivsatsingene i Norge, fulgte byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) opp.

Viken blir med og tar regningen for å oppgradere Majorstua stasjon, fortsetter hun.

– Vi har fått en bedre deal for Oslo. Det viser at det var riktig å gå en ekstra runde i denne saken, sa Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Hun mener videre at det er forstemmende at regjeringen ikke tar en større del av regningen.





