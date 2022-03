Oslo: Mistenkelig pakke funnet i postbil – bombegruppa gjør undersøkelser

Politiet i Oslo meldte klokken 12.15 at bombegruppa var ved Frognerparken etter at de hadde fått melding fra et postbud.

Meldingen gikk ut på at en postforsendelse fremsto som mistenkelig.

– Vi har sikret posten med kompetent personell og avventer svaret på disse undersøkelsene som bombegruppa skal utføre, skriver politiet på Twitter.

Ved 12.30-tiden var det ikke mistanke om at pakken inneholdt en bombe eller andre eksplosiver – men hva det er i pakken, er fortsatt ikke kjent.

