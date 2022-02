Ordkrig om millioner til Osloskolen

– Pandemien har rammet hverdagen i skoler og barnehager hardt. Det er derfor viktig med målrettede tiltak for å hindre at forskjellene øker, og bidra til at barn og unge både lærer og trives godt, sa stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Frode Jacobsen (Ap) til Dagsavisen fredag.

[ Reagerer etter skoledirektørens brev til Arbeidstilsynet ]

10 prosent kutt

Dette er dårlig lesing for Høyre bystyrerepresentant, og utdanning- og kulturpolitisk talsperson, Mehmet Kaan Inan, og stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde.

– Sannheten er at det faktisk er et kutt fra Solberg-regjeringens forslag om støtte til skoler for pandemikostnader. Dagens regjering kuttet i denne potten med 10 prosent, sier de to, og viser til budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV, hvor det står at de kutter med 10 prosent, eller 24 millioner kroner til «Tiltak tapt progresjon» i Kunnskapsdepartementet.

– Det er litt underlig at de går så høyt ut på banen, når det lå mer penger i potten fra den forrige regjeringen. Det er bra at de kommer med mer penger, men man skal ikke skryte av kutt, sier Mehmet Kaan Inan til Dagsavisen.

Mange har slitt under pandemien, og både faglig og sosialt. Da er ikke kutt veien å gå. — Mathilde Tbring Gjedde (H)

– Mange har slitt under pandemien, og både faglig og sosialt. Da er ikke kutt veien å gå, sier Mathilde Tybring Gjedde til Dagsavisen.

Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Oslo Høyres skolepolitisketals person, Mehmet Kaan Inan er bekymra for kartleggingen av Osloelever. (Oslo Høyre)

[ Osloskolen om grønt nivå: – Forutsetter nok tester ]

Regnestykke

Aps Frode Jacobsen er forelagt Høyres kritikk, og svarer dette til Dagsavisen:

– Oslo får 37 millioner kroner fra regjeringen nå, og det er bra, det tror jeg Høyre også er enig i, sier han.

Frode Jacobsen (Ap). (Terje Pedersen/NTB)

– Det kan godt hende at summen til akkurat denne budsjettposten ville vært noe høyere dersom Høyre-regjeringens forslag til statsbudsjett hadde blitt vedtatt. Men da må det også tas med i regnestykket at Oslo kommune ville gått glipp av 250 millioner som kommunen har fått til fri bruk. Så vidt jeg husker, har nærmere 100 millioner av dette har gått til Osloskolen, skriver han videre i e-posten til Dagsavisen.

Det kan godt hende at summen til akkurat denne budsjettposten ville vært noe høyere dersom Høyre-regjeringens forslag til statsbudsjett hadde blitt vedtatt. — Frode Jacobsen (Ap)

Han sier at hvis Høyre mener at den nasjonale potten til tapt læring skulle vært 24 millioner mer, ville Oslo kanskje fått fem millioner av dette.

– Så med det budsjettet som Stortinget har vedtatt med stemmene til Ap, Sp og SV går Oslo 245 millioner i pluss og Oslo-skolen ca. 95 millioner i pluss. Mitt forslag er at Oslo Høyre sine folk erkjenner at den nye regjeringen er bra for Oslo og bra for Oslo-skolen, avslutter Jacobsen.

Planer

Regjeringen ikke har lagt noen føringer på hva pengene konkret skal brukes til, og at det er opp til kommunene selv å disponere midlene.

– Jeg er sikker på at byrådet vil komme opp med en plan og fornuftig bruk av disse pengene som styrker barn og unges faglige og sosiale læring, sa Frode Jacobsen.

Mehmet Kaan Inan og Mathilde Tybring Gjedde har satt opp fem tiltak de mener bør prioriteres.

Osloskolen må innføre klare retningslinjer for hvordan alle barne – og ungdomsskoler skal følge opp elever med høyt fravær. Det må settes opp et fraværssystem for innsamling av data om fraværet til alle elever.

Starte et byomfattende leseløft for å løfte elever som har falt etter i lesing på grunn av pandemien.

Innføre sommerskolegaranti for 2022 slik at elever kan få et tilbud om plass i sommerskolen.

Arrangere egne sommerskolekurs for skolestartere med svake norskferdigheter.

Etablere sommerskole for yrkesfagelever som har mistet praktisk undervisning under pandemien og som måtte være fysisk til stede på skolen for å få undervisning.

– I fjor var det mange som ikke fikk plass på sommerskolen. Høyre ønsker at alle som vil skal være garantert plass. Kanskje ikke alle på det kurset de ønsker, men alle skal få plass. Dette er noe vi i Høyre vil ta opp i bystyret, sier Mehmet Kaan Inan.

Det nytter ikke å lære å skjøte kabler på Teams, — Mehmet Kaan Inan (H)

Mehmet Kaan Inan og Mathilde Tybring Gjedde vil også at yrkesfagelevene på videregående skal få tilbud om sommerskole.

– Mange skal opp til fagprøver etter sommeren, og da er det viktig at disse får en tilbud. Det nytter ikke å lære å skjøte kabler på Teams, sier Mehmet Kaan Inan.

– Etter over to år med hjemmeskole er åtte ukers sommerferie lite klokt. Dette setter mange elever tilbake, så derfor er et godt sommerskoletilbud viktig. «Jeg har fått tilbakemelding fra mange lærere, rektorer og elever at de ønsker aktiviteter, og kunne lære, også om sommeren. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å få til dette, sier Tybring Gjedde, om selv har vært lærer og assistent ved sommerskolen i flere år.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen