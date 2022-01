Oslo-skolen får 37 millioner nye koronakroner

Oslo kommune, som håndterer barne- og ungdomsskolen får rett i overkant av 30 millioner, mens fylkeskommunen, som har videregående får i underkant av sju millioner kroner.

[ Preget for livet etter skiulykke: Slik lærte Anna og familien å leve med skadene ]

Tredje pandemiskoleår

Norge er inne i sitt tredje pandemiskoleår, og sentrale skoleforskere Dagsavisen har snakket med, er kritiske til at Norge - som det eneste av de skandinaviske landene, ikke har tatt større nasjonale grep for å bøte på situasjonen.

– Pandemien har rammet hverdagen i skoler og barnehager hardt. Det er derfor viktig med målrettede tiltak for å hindre at forskjellene øker, og bidra til at barn og unge både lærer og trives godt, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Frode Jacobsen (Ap) til Dagsavisen.

Pengene er fordelt slik at områder med høyt smittetrykk og strengere tiltak får mer enn områder med lavere smittetrykk, dette har vært viktig for oss, da Oslo har levd lengst med de strengeste smitteverntiltakene, — Frode Jacobsen (Ap)

– Pengene er fordelt slik at områder med høyt smittetrykk og strengere tiltak får mer enn områder med lavere smittetrykk, dette har vært viktig for oss, da Oslo har levd lengst med de strengeste smitteverntiltakene, sier Jacobsen.

Oslo kommune, som styrer barne- og ungdomsskolen får rett i overkant av 30 millioner, mens fylkeskommunen, som har videregående får i overkant av sju millioner kroner.

66 av 356 kommuner landet rundt og alle fylkeskommunene får tilskudd. Det samme gjelder 198 av 332 privatskoler.

[ Skal du reise i Europa? Snart kreves tre doser for å få gyldig vaksinepass ]

Rammet

Skoleelever og studenter har vært hardt rammet under pandemien, og mange har «mistet» flere skoleår.

– Jeg har selv følt dette på kroppen, sier Jacobsen, som har tre sønner, hvorav den yngste nå går i første klasse på videregående.

– Siden han gikk i åttendeklasse har han vært rammet av pandemien. Han har gått glipp av veldig mye, både faglig og sosialt. Og jeg er redd det vil vare i flere år. Min mellomste sønn var russ i fjor vår, og de fikk ikke lov i løpet av siste skoleår, med unntak av vitnemålsutdelingen, til å være samlet som klasse i sosialt lag, sier han.

Han mener derfor at midlene som nå er satt av vil gjøre det mulig å sette inn tiltak som styrker barna og elevenes mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring.

For mange har sosiale aktiviteter vært fraværende de siste to årene. Og de unge har mye å ta igjen.

– Aktiviteter som teater, revyer, korps, og idrett har vært helt ute i lange perioder. Det blir ikke det samme å ha korpsøvelse på teams, sier Jacobsen.

[ Fastlegekrise og pressede sykehus: Legeledere advarer om framtidas helsetilbud i Oslo ]

Størst tilskudd

Kommunene som er hardest rammet får størst tilskudd. Dette gjør det mulig med tiltak rettet mot barn elever i Oslo som har vært ekstra hardt rammet av pandemien.

– I mange andre steder i landet har skolehverdagen vært nærmest som normalt, med unntak av perioden hvor det aller meste var nedstengt. Derfor er et naturlig og riktig at Oslo får mest. Vi må ikke glemme at Oslo i praksis var helt stengt i 197 dager, fra november 2020 til mai 2021, sier han.

Regjeringen har ikke gitt kommunene noen føringer på hvordan pengene skal brukes.

Som mamma til to gutter på to og et halvt og snart åtte år, har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) selv fått kjenne på hvordan pandemien slo inn i eldstesønnens skolestart og liv som fersk førsteklassing:

– Min eldste gikk i barnehagen da pandemien startet. Da høsten kom skal jeg innrømme at det var litt sårt at vi som foreldre var litt mindre tett på i overgangen mellom barnehage og skole på grunn av pandemien, kunnskapsminister Tonje Brenna i et intervju med Dagsavisen denne uken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) e (Terje Bendiksby/NTB)

– Pandemien har rammet skole- og barnehagehverdagen til barn og unge hardt, men det har vært variasjoner mellom kommuner i smittetrykk og tiltaksbyrde. Jeg er opptatt av at midlene blir tildelt områder der behovene er størst, slik at midlene ikke blir smurt for tynt utover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Jeg er sikker på at byrådet vil komme opp med en plan og fornuftig bruk av disse pengene som styrker barn og unges faglige og sosiale læring, sier Frode Jacobsen.

– Midlene skal bidra til å motvirke at forskjellene mellom elevene øker som følge av pandemien, og bidra til sosial utjevning. Jeg er glad for at pengene kommer raskt ut til barn og unge som trenger det, sier Ap-representanten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen