Odd Ivar (64) kjøpte SUV og kjørte den til fronten i Ukraina

– Den tidligere eieren hadde tatt godt vare på den, og den kunne klart flere år til på norske veier, sier han om 2008-modellen av en Mitsubishi Outlander.

Bilen har kostet Odd Ivar Seth 35.000 kroner. Småpenger, ifølge ham selv.

Totalt har han samlet inn verdier for 70.000 kroner, som har gått uavkortet til Ukraina.

– Som sunnmøring er jeg opptatt av å få mest mulig for minst mulig penger. Og det har jeg fått her. Dette er en vinn-vinn situasjon, sier han med et smil.

– Jeg bor alene, og har et beskjedent forbruk. Så dette er vel anvendte penger, sier sunnmøringen, som etter at han ble pensjonist etter 38 år som fengselsbetjent begynte som bussjåfør i VY.

Klarte ikke vente

Vi i Dagsavisen har nettopp kommet hjem etter å ha kjørt to tusen kilometer i nær 20 år gamle biler fra Oslo til Lviv i Ukraina med hjelpesendinger. Vi har opplevd flyalarmer og drønn fra russiske droner, ment for mål i Lviv.

På ferden har vi opplevd militære kontrollposter, byråkratiske tollpasseringer, aggressiv trafikk og dårlige veier.

Ikke minst har vi vært i et land i krig, selv om dagliglivet på mange måter er tilbake i Lviv. Et Lviv som har sluppet unna de verste lidelsene og ødeleggelsene.

Men frykten er der hele tiden.

[ Her trener det ukrainske «heimevernet» på krig ]

Reiser igjen

Nå står vi på Gardermoen, og takker hverandre for turen, etter å ha flydd hjem fra polske Krakow.

Men når Dagsavisen snakker med Odd Ivar et par uker etter at vi kom hjem, er han ikke like bombastisk.

– Etter et par dager hjemme tenkte jeg at det var greit å vente litt før jeg reiser ned igjen med hjelpesendinger. Men jeg skal reise igjen, det er det ingen tvil om, slår han fast.

Da Fritt Ukraina for et par uker siden kjørte en hjelpesending fra Oslo til Lviv, vest i Ukraina, var Odd Ivar Seth sjåfør på en av de fem bilene som kjørte i følget.

Etter et par dager hjemme tenkte jeg at det var greit å vente litt før jeg reiser ned igjen med hjelpesendinger. Men jeg skal reise igjen, det er det ingen tvil om. — Odd Ivar Seth

Odd Ivar Seth hadde da først kjørt fra Ålesund til Oslo, hvor han møtte resten av gruppen.

Med på turen til Ukraina var også Aps stortingsrepresentanter Trine Lise Sundnes og Frode Jacobsen, tidligere ambassadør til FN og Tyskland Morten Wetland, tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg og styremedlem i Fritt Ukraina Torbjørn Giæver Eriksen, Høyres ordførerkandidat i Trondheim Kent Ranum og næringspolitisk sjef i Sjømat Norge og tidligere statssekretær for Erna Solberg Peder Egseth.

Alle med et sterkt engasjement for Ukraina.

[ Droneangrep mot byer i Ukraina: Norske politikere vekket av flyalarmen i Lviv ]

Engasjert

– Så hva får en 64-åring fra Ålesund, langt fra krigen i Ukraina, til å kjøpe en SUV av egne penger, og kjøre den, fullstappet med nødvendig utstyr, til Ukraina?

– Det begynte med at jeg kom i kontakt med en ukrainsk kvinne, sier Odd Ivar Seth til Dagsavisen.

Bekjentskapet førte til mange turer til Ukraina, og selv om kjærligheten til kvinnen ble borte, forsvant ikke kjærligheten til Ukraina.

– Jeg har reist mye rundt i landet, både med buss, tog og bil. Som oftest har jeg flydd til Kyiv, og reist videre derfra, sier han.

12 ganger har han vært i Ukraina, og har vært i mange av byene som i dag er ødelagt av russernes krigføring.

– Mange av stedene jeg har vært, er ikke til å kjenne igjen, sier han stille.

På grunn av pandemien fikk ikke Odd Ivar Seth reist til Ukraina på flere år, og da krigen kom, satt han hjemme i Ålesund og lurte på hvordan han kunne bidra.

– Jeg kom over noe om Fritt Ukraina, og da «klikket» det mellom oss. Jeg skjønte med en gang at her har jeg lyst til å bidra, sier han.

Han tok kontakt med Fritt Ukraina og leder Peter Frølich for å få mer informasjon, og få vite hva han kunne bidra med. Om det å kjøpe en bil, var noe han kunne gjøre.

– Ukrainerne trenger SUV-er, med diesel, firehjulstrekk og helst manuelt gir. Så da var det bare å hive seg over Finn.no og lete etter en bil, sier han med et smil.

I Trondheim fant han en bil som passet kriteriene.

– Da var det bare å hive seg rundt, og få gjort handelen. Flere var interessert, så jeg kom meg fort opp til Trondheim og fikk kjøpt bilen, sier Odd Ivar Seth, som i mars i år ble rammet av hjerneblødning.

– Det var full pakke med ambulanse og sykehusopphold. Men det har heldigvis gått veldig bra, sier han.

[ Rett etter gruppa krysset grensen til Ukraina, bredte panikken seg ]

God teknisk stand

Han som eide bilen før Seth fikk bilen EU-godkjent i mars i år, slik at bilen var i god teknisk stand.

– Når sant skal sies, så var vel dette den beste av de bilene vi kjørte ned, sier han og ler.

Selv kan jeg ikke si meg mer enig, etter å ha tilbrakt mesteparten av turen i baksetet på en 20 år gammel Grand Vitara.

Men både jeg og Suzukien kom godt fra det.

Odd Ivar Seth forklare leder av Support Ukraine, Taras, hvordan aggregatene virker. (Tom Vestreng)

Hjemme i Ålesund fikk han hjelp av flere lokale firmaer, og fikk med seg fire bensinaggregat som han hadde med seg til Ukraina.

– Dette er aggregater som er godt egnet til bruk på elektronikk og elektrisk utstyr, sier han.

[ – Vi venter hver dag på at krigen skal ta slutt ]

Begrenset levetid

To uker før avreise til Ukraina kjørte han bilen til Oslo, slik at de kunne gjøre den klar og laste opp enda mer utstyr.

2.000 kilometer på stort sett gode motorveier er ingenting mot hva som venter bilene etter at den ukrainske hæren har overtatt dem.

– Bilene skal etter hva jeg vet brukes ved fronten. Og de vil mest sannsynlig få kort levetid, noe som ligger i sakens natur. Den får fungere så lenge den kan. Det er et høyt forbruk av biler ved fronten. Jeg vet i hvert fall at den gjør nytte for seg, sier han og klapper bilen på panseret.

– Jeg føler at jeg har bidratt med noe nyttig for ukrainerne, sier han.

[ Julias liv gikk fra idyll til flukt: – For første gang på en måned sover jeg godt om nettene ]

Kompetent folkeferd

Odd Ivar Seth ser fram til neste tur, og gruer seg ikke til å kjøre flere tusen kilometer i mer eller mindre utrangerte biler.

– Kommer jeg over noe som passer, så kjøper jeg bilen. Eller kanskje jeg donerer penger til Fritt Ukraina, så de kan kjøpe en bil. Uansett blir jeg med som sjåfør. Jeg skal nedover igjen, slår han fast.

Han vil også gjerne bidra i oppbyggingen av Ukraina, når krigen en dag er over.

– Jeg har lyst til å være i Ukraina i en periode og hjelpe til med oppbyggingen. Ukrainerne er et klokt og fornuftig folk. På mange måter like oss nordmenn, men de er mer arbeidsomme og bedre på entreprenørskap. Et veldig kompetent folkeslag. Ukrainerne er et folk som tåler en smell, og vil greie mye av oppbyggingen selv. Men de vil trengte hjelp, også fra sivilsamfunnet. Og her har jeg lyst til å bidra, sier han.

I påvente av ny tur bruker han tiden til å skaffe midler til Ukraina hjemme i Ålesund.

– Det er ikke lett å skaffe sponsorer, men jeg gjør hva jeg kan. Det er viktig å holde trykket oppe, også fra sivilsamfunnet. For vi er langt ifra i mål. Det er en lang vei å gå, sier han til slutt.

[ Ekspert: Russland sender bevisst soldater i døden ]

[ Russiske medier vil slette alle spor etter Prigozjin ]